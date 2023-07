El Congreso convalida la prórroga de la bajada del IVA y los nuevos permisos de cuidados

Cargando el reproductor....

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles el séptimo paquete de medidas para afrontar la crisis derivada de la guerra en Ucrania, donde se incluye desde la prórroga de la eliminación del IVA para alimentos básicos a los nuevos permisos de cuidados.



El texto ha sido aprobado por 53 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra, aunque el debate se ha desarrollado entre fuertes críticas al Gobierno por utilizar un decreto ley con medidas sociales difíciles de rechazar para modificar leyes y transponer directivas.



En la defensa del decreto, el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha defendido que las medidas -que abarcan no solo las consecuencias de la guerra, sino también el cumplimiento de obligaciones comunitarias y modificaciones para asegurar la "eficacia" de la política económica- son "necesarias" y "positivas para nuestro país".



Bolaños ha cifrado en 3.800 millones de euros el coste de las medidas recogidas en el decreto, lo que eleva a 47.000 millones los recursos movilizados para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.



CRÍTICAS POR EL USO DEL DECRETO



El diputado del PP Jaime de Olano ha considerado "un disparate" la extensión del decreto, de más de 200 páginas, que obliga a apoyar "en bloque" el texto -como ha hecho su partido- porque incluye medidas necesarias a pesar de que supone "un desprecio" a los diputados, a los que no permite estudiar en detalle las materias.



También el diputado de Vox José María Figaredo ha tachado de "inaceptable" la inclusión en el decreto de medidas no urgentes con un "cebo" para que se apoyen, mientras que en su última intervención, la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas ha criticado que el Gobierno utilice el decreto "para sus propios intereses".



Desde el PNV, Mikel Legarda ha compartido la necesidad de prorrogar el "escudo social", aunque cargado con dureza contra el Gobierno por utilizar "asuntos gancho de alto interés social" para forzar la aprobación de "otros contenidos" que deberían figurar en leyes independientes.



Los partidos que conforman el Gobierno de coalición han defendido el decreto, la diputada Montse Mínguez (PSOE) lo ha hecho porque incluye medidas anticrisis "que han demostrado que funcionan", mientras que desde Unidas Podemos, Pablo Echenique se ha despedido del Cámara poniendo en valor los nuevos permisos de cuidados.



Han mostrado su apoyo Compromís, porque prorroga el escudo social; PRC, porque persiste la inflación, y Coalición Canaria, porque incluye medidas para la isla de La Palma.



PRÓRROGA DE LA BAJADA DEL IVA Y NUEVOS PERMISOS



El decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado 27 de junio incluye la prórroga de diversas medidas, como la bonificación del transporte público, la eliminación del IVA para los alimentos básicos o de las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos.



También los nuevos permisos previstos para la ley de familias: permiso de cinco días retribuidos al año para el cuidado de familiares y convivientes, permiso cuatro días por "causa de fuerza mayor" y permiso parental de ocho semanas hasta que el menor cumpla ocho años.



Otras medidas incluidas son la prórroga de las ayudas para la isla de La Palma, la limitación del precio de la bombona de butano, una nueva línea ICO para que los jóvenes menores de 35 años paguen la entrada de su primera vivienda o dos nuevas deducciones en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías.



La Diputación Permanente del Congreso está conformado por su presidenta, Meritxell Batet, y 68 diputados que sustituyen al pleno en los periodos inhábiles o cuanto la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones como ocurre ahora.