Feijóo propone que gobierne la lista más votada y Sánchez no recoge el guante

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmar un compromiso para que gobierne la lista más votada en las elecciones del 23 de julio, pero el candidato del PSOE no ha respondido a su oferta.



"Hable con Vara", se ha limitado a responder Sánchez, en alusión al socialista que no ha conseguido repetir al frente del gobierno de Extremadura por un pacto entre PP y Vox.



Durante el único cara a cara que mantendrán antes de la cita con las urnas, Feijóo ha insistido en su oferta a Sánchez para que gobierne la lista más votada, y se ha comprometido a que el PP facilitará su investidura si el PSOE gana las elecciones, una propuesta a la que el jefe del Ejecutivo ha preferido no responder.



Para defender su propuesta, ha citado tanto a Felipe González como al propio Sánchez, que lo defendió en el pasado, y ha puesto sobre la mesa del debate un documento con su firma ya estampada y el espacio para la firma de Sánchez en blanco.



"Su objetivo es que no gobierne el PP, si no firmaría este pacto", ha apuntado el líder del PP, que ha emplazado a Sánchez a "solucionar" este asunto "esta misma noche".



De nuevo, Sánchez no ha recogido la propuesta y ha aludido a la situación de Extremadura, donde gobernará María Guardiola (PP), segunda en las elecciones, gracias a un pacto con Vox.



Sánchez se ha limitado a criticar los acuerdos del PP con Vox, a lo que Feijóo ha respondido que el presidente del Gobierno no puede dar "ninguna lección" sobre pactos.



Sobre las críticas de sus pactos con Vox, Feijóo ha señalado que el PP pacta con este partido porque Sánchez "no acepta que gobierne el PP cuando gana", mientras los populares han facilitado que gobierne el PSOE en algunos lugares, como Barcelona o Vitoria.



"Le viene muy bien el señor Abascal, qué haría el sanchismo sin Vox y qué haría Vox sin el sanchismo", ha proclamado el candidato del PP, que ha remarcado que no quiere ser presidente del Gobierno "perdiendo".



"El jefe de la oposición no puede tener más escaños que yo", ha añadido Feijóo, que ha pedido a Sánchez que se olvide de "Vox, de Bildu y de sus socios" y que se comprometa a dejar gobernar a quien gana las elecciones.