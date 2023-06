Abascal advierte de que seguir la lista más votada podría llevar a Bildu a gobernar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que la democracia es la suma de mayorías y rechaza el criterio de la lista más votada para formar gobierno por ser una "equivocación" que podrían llevar a partidos como EH Bildu a gobernar y que "solo sirve para que se perpetúen los socialistas".



"Si la lista más votada es Bildu en Vitoria, ¿qué hacemos?. Me parece mal. La democracia es otra cosa, es la suma de mayorías", defiende Abascal en una entrevista en okdiario.



Subraya que el PP debe entender que en algunos sitios no tiene mayoría absoluta y lo que eso significa, que "si no tienes el 50 por ciento de los votos o escaños, tienes que pactar con otros".



En este sentido, afirma que "el votante quiere saber si somos conscientes de que PP y Vox estamos obligados a entendernos" y asegura que, desde las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, solo ha hablado una vez con el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, "para felicitarnos".



Según explica, "los contactos se están desarrollando de otra manera", en su partido, son los responsables regionales los que tienen la tarea de construir alternativas y el contacto directo con los líderes del PP que han obtenido la victoria y que les necesitan para la investidura.



Abascal evita hacer "comentarismo político" sobre Sumar y Podemos y recalca que lo importante es lo que va a defender el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que reduce a una nueva fórmula de la izquierda "para ver cómo engañan a más gente".



"No sé si va a haber acuerdo. A mí me importa saber qué es lo que van a defender, cuál es la diferencia real entre ellos. ¿La señora Yolanda Díaz está dispuesta a pactar con ETA, igual que el señor Iglesias? ¿Está dispuesta a soltar violadores, igual que las señoras Montero y Belarra? Pues creo que sí, porque son lo mismo», afirma.



Y sobre el Gobierno de Pedro Sánchez dice que todo lo que ha hecho es "para echarse a la calle y correrlos a gorrazos".