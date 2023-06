Tezanos defiende la labor del CIS, que "no es una organización de adivinos"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha expresado que la institución que preside "no es una organización de adivinos" y ha equiparado el grado de dificultad de acertar unos resultados electorales "a un mes vista" con hacerlo con la meteorología.



Tezanos ha participado en el coloquio "Las mujeres en la Sociología", que se ha celebrado en la Feria del Libro, en donde ha respaldado la labor del CIS y ha aclarado que las encuestas electorales representan menos del 15 % del trabajo del centro.



Ha explicado que la labor de la institución es la de "tratar" de identificar "tendencias" en un momento concreto y ha añadido que el CIS no está solo "para ver quien va a ganar" unas elecciones a un mes vista.



A renglón seguido, Tezanos ha comparado la labor sociológica que lleva a cabo el CIS para determinar tendencias concretas, en este caso la de votos, con el trabajo de los meteorólogos y ha zanjado: "Le voy a decir que me diga qué tiempo va a hacer dentro de un mes y medio".



En este sentido, ha puesto como ejemplo la dificultad que tendría acertar la meteorología por horas y en zonas como Madrid, Sevilla o Santander de forma exacta y "con un mes y medio de antelación".



Según el último barómetro del CIS publicado el 22 de mayo, de cara a los comicios del 28M, los socialistas acortaban distancias con el PP y seguían siendo la fuerza ganadora, con el 30,2 por ciento de los votos, seguidos de los populares, que lograrían el 27,9 por ciento en estimado.



Esta encuesta tampoco reflejó la caída de votos que han registrado en estas elecciones gran parte de las formaciones de izquierda.