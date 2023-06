Revilla descarta presentarse el 23J y aguantará cuatro años en la oposición en Cantabria

El presidente de Cantabria en funciones y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha descartado este domingo encabezar la candidatura de su partido a las elecciones generales del 23 de julio para ir al Congreso y ha asegurado que aguantará los próximos cuatro años como diputado autonómico en la oposición.



"Yo no voy al Congreso de los Diputados, de ninguna manera", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por EFE, tras perder las elecciones autonómicas del pasado domingo, que, con 80 años, ha insistido en que serán las últimas para él y ha añadido que también tiene como labor en los próximos cuatro años preparar su relevo al frente del PRC, que espera se haga "pacíficamente".



"El PRC no desaparece con Miguel Ángel Revilla, ni muchísimo menos; tenemos gente extraordinaria", ha reivindicado y ha recalcado que el partido es "importante" para Cantabria. "Lo ha demostrado estos cuarenta años y lo tiene que seguir demostrando en el futuro", ha abundado.



En cuanto a su futuro, tras el desplome de los regionalistas, que han perdido seis diputados autonómicos y están empatados a 8 con los socialistas, siete menos que el PP, ha dicho que estará en el Parlamento de Cantabria, donde ha asegurado que permanecerá los cuatro años en la oposición.



"Ya estuve de 2011 a 2015, me tiré cuatro años allí", ha recordado Revilla sobre esa legislatura en la que también perdió el Gobierno a manos de los populares y pasó "de la fila uno" del hemiciclo de la Cámara cántabra "a la fila cinco". "Yo no voy a tirar la toalla porque no haya ganado", ha apostillado.



Y ha relatado que tras la derrota del domingo no ha recibido ninguna llamada telefónica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para darle "ánimos", un detalle que ha agradecido de una persona con la que ha asegurado que tiene una "buena relación" desde que era presidente de Galicia.



"Yo estoy contento, y no es una pose, me veo bien. Hasta aquí hemos llegado y, en política, en las euforias hay que contenerse y cuando hay una derrota hay que asumirla; la gente no se equivoca", ha resumido Miguel Ángel Revilla.