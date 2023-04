Ione Belarra desconocía la decisión de Sánchez sobre las viviendas de la Sareb

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha admitido este lunes que no conocía la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las viviendas de la Sareb, pero ha dicho que "responde perfectamente" a lo que Podemos reclama desde hace varios años.



Belarra ha asegurado en RNE que le da igual que el anuncio de este domingo de Sánchez sobre que el Consejo de Ministros aprobará este martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquiler asequible obedezca a un interés electoralista u a otro motivo.



En su opinión, lo fundamental es que "de una vez por todas" y "después de toda la legislatura negociando" se dispondrán viviendas de la Sareb para alquilar a precios razonables y que hay un acuerdo para aprobar la primera ley de la vivienda de la democracia.



"Es la mejor de las noticias", ha afirmado Belarra, que se ha mostrado así "satisfecha" del avance en política de vivienda y ha incidido en que los ciudadanos son "plenamente conscientes" de que Podemos ha sido el "motor" de las reivindicaciones en esta materia dentro del Gobierno.



Ha subrayado que sin su presencia en el Ejecutivo nunca se habría podido impulsar la ley de vivienda que, ha destacado, "se va a aprobar en las próximas semanas".



También se ha mostrado convencida de que la normativa, acordada el pasado viernes por el Gobierno de coalición con ERC y EH Bildu y que aún debe ser llevada al Consejo de Ministros y después al Congreso, contendrá los precios de la vivienda.



No hay riesgo de lo contrario, según la titular de Derechos Sociales, para quien eso es solo "un mantra de la derecha" y, como prueba, ha aludido al año de vigencia de la ley catalana que permitió regular precios.



Sobre la reforma de ley del solo sí es sí, que negocian el PSOE y PP, la secretaria general de Podemos se ha preguntado "¿por qué los números y los apoyos que sirven para sacar adelante la ley de vivienda no sirven también para reformar la ley del solo sí es sí?".



Ha recalcado que el PP "no es creíble" como defensor de los derechos de las mujeres y ha dicho que "en absoluto" comprenden la actitud del PSOE, que, en su opinión, "haría bien en cuidar la mayoría y en buscar el acuerdo con la mayoría feminista" que ha permitido todos los avances en la legislatura.



La secretaria general de Podemos ha vuelto, por otra parte, a tender la mano a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para llegar a un acuerdo entre ambas formaciones para presentarse conjuntamente a las elecciones generales.



"Interesa por la ley electoral", ha admitido Belarra, que ha señalado que los acuerdos territoriales logrados para los comicios autonómicos y municipales de mayo demuestran que el compromiso de Podemos con la unidad "está claro".



Y ha asegurado que "si hay voluntad, yo estoy disponible esta tarde, la semana que viene o después de las elecciones de mayo" para llegar a un acuerdo con Díaz, a quien le ha pedido que haga campaña a favor de Podemos en los comicios del 28M.