El Gobierno está a favor de revisar el uso de la IA en la enseñanza, no vetarla

El Gobierno considera necesario revisar las prácticas de enseñanza y evaluación en la enseñanza tras la irrupción de herramientas de Inteligencia Artificial como el ChatGPT, pero no prohibir su uso como ha ocurrido a principios de año en las escuelas de Nueva York.



Se pronuncia así en una respuesta escrita en contestación a varias preguntas del grupo parlamentario Vox sobre las previsiones del Gobierno acerca de vetar el uso de ChatGPT en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, los desafíos para las universidades con relación a esta nueva tecnología y sobre la limitación que tiene actualmente la utilización de la IA en las universidades del país.



En opinión del Ejecutivo, "la inquietud causada por las herramientas de Inteligencia Artificial subraya la necesidad -de la que no puede abstraerse el mundo universitario-, de revisar las prácticas de enseñanza y evaluación y confirman aún más la necesidad de desarrollar una evaluación formativa, como ya se mostró durante la pandemia".



Junto a los beneficios que puede poseer la IA, como un aprendizaje personalizado o nuevas formas de trabajo académico, "cada día se desvelan problemas complejos como la falta de referencias a fuentes de información, los sesgos en los datos y algoritmos, los riesgos para la propiedad intelectual y derechos de autor o la seguridad de los datos y la imparcialidad", añade la respuesta parlamentaria.



Sin embargo, subraya, "prohibir el uso de herramientas de IA y otras nuevas tecnologías no parece ser una solución propicia para los tiempos actuales".



Recuerda que el Ministerio de Universidades y CRUE Universidades Españolas han creado un grupo de trabajo para reflexionar sobre el impacto de la IA en las universidades y plantear estrategias a corto y largo plazo.



Además, la cartera de Joan Subirats elabora una convocatoria de ayudas para financiar una red de excelencia de universidades y centros de investigación, entre cuyas áreas temáticas está previsto incluir las consideraciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito de la educación.



"La investigación desarrollada a través de esta red persigue la obtención de avances en las fronteras de conocimiento existentes en la actualidad en el área de la IA, con la búsqueda de líneas de investigación novedosas que puedan inspirar un crecimiento a nivel científico, económico y social", concluye la respuesta del Gobierno.



El pasado 24 de febrero, el Ministerio de Universidades y CRUE se reunieron para tratar la influencia de la inteligencia artificial en la docencia universitaria y abordaron el documento de posicionamiento de la European University Association sobre las herramientas de IA y su uso responsable en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior.



Tanto el ministerio como la CRUE manifestaron su respaldo a la posición de la asociación europea y acordaron invitar a sus miembros a crear grupos de trabajo para analizar el impacto inmediato de estas herramientas en los procesos de enseñanza, con particular urgencia en cuanto a los procedimientos de evaluación.