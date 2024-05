Juanma Moreno no se plantea dejar la política y repetirá como candidato en 2026

Puras elucubraciones. Así lo confirman fuentes de San Telmo. Los rumores que circulan a raíz de la publicación en un medio de comunicacion en la mañana de este miércoles en el que se afirma que Juanma Moreno se está planteando dejar la política han quedado desmentidos de forma tajante al mediodía: "NO se está planteando dejar la política al acabar esta legislatura", afirman con contundencia estas fuentes.

Desde recuerdan que en el mes de enero, en una entrevista en El Español, Moreno "ya dijo que su intención es optar a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía en 2026", extremo que confirmó el 10 de abril en una entrevista Ser-El País en Sevilla, donde aseveró que "me veo con fuerzas e ilusión para encarar una nueva candidatura en 2026". "Pues tiraré para adelante, pero el día que no me vea con fuerza o no tenga el apoyo ni de mis compañeros ni de mi familia, pues evidentemente, buscaremos otras alternativas y daremos el relevo, pero queda todavía mucho por hacer en Andalucía", destacó Moreno hace menos de un mes y dejó claro que no aspira a la política nacional. "Yo voy a seguir trabajando en Andalucía, mi sueño es en Andalucía", dijo el presidente, descartando que pretenda dar el salto a la política nacional.

El pasado lunes el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ya afirmó que Moreno optará a un tercer mandato como presidente de la Junta en las próximas elecciones autonómicas. "No nos podemos permitir el lujo de que no siga", aseveró Fernández-Pacheco, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press. "Yo claro que apuesto por un tercer mandato de Juanma Moreno", insistió Fernández-Pacheco, quien ha asumido las competencias de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tras la marcha de Carmen Crespo para ir en la candidatura del PP al Parlamento Europeo.

Tras la salida de Crespo del Gobierno andaluz, Fernández-Pacheco destacó que Moreno cuenta con un "equipo bien engrasado" que siempre está a lo que disponga el presidente en búsqueda del interés general de Andalucía.

