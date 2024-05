‘Brianeitor’: “Con actitud y trabajo podemos conseguir lo que nos propongamos”

Antes del estreno de ‘CampeoneX’ solo conocían a Brian Albacete -y con su alias de Brianeitor2002- los habituales de los videojuegos que le siguen en las redes sociales, pero ahora es un ejemplo para muchos gracias a su mensaje: “Con actitud y esfuerzo podemos conseguir lo que nos propongamos”.



A pesar de la atrofia muscular degenerativa que padece y de sus frecuentes estancias en el hospital, Brian lleva dos años en los que no para de viajar y de conocer gente, confiesa a EFE en una entrevista con motivo de su visita al centro penitenciario ‘El Acebuche’ de Almería, donde ha presentado el filme ‘La vida de Brianeitor’, de Álvaro Longoria, en el que se recoge su día a día.



Ha acudido a esta prisión gracias a la acción social de Caixabank: “Cuando me comentaron la idea, me encantó, me ilusioné mucho. Espero poder trasladar este mensaje de superación a los residentes que hay en el centro y poder ayudarles”, apunta.



“Yo no pensaba que fuera a hacer una película. Ahora mismo estoy flipando y sigo flipando. Me pasan cosas y la gente me dice que ya me habré acostumbrado. Qué va, qué va. Todavía me pongo nervioso, todavía no me lo creo, es todo increíble”, asevera al ser interpelado por el “tsunami” que ha vivido durante los dos últimos años.



Afirma que cuando comparte su devenir, ve en los presentes una “mirada de admiración y de ejemplo”. “Me llena muchísimo que la gente, gracias a mi historia, pueda cambiar su forma de pensar o ver las cosas más positivamente, o lo que sea para mejorar en su vida. La verdad es que es la mejor sensación del mundo”, mantiene.



‘Brianeitor’ confiesa que tiene nuevos proyectos dentro del mundo de la interpretación, aunque advierte de que aún no puede revelarlos. “Son muy guays”, mantiene, en cualquier caso.



María del Mar Peláez es directora del área de Negocios de Almería Poniente de Caixabank y explica a EFE que cuando conocieron a Brian y a su padre, tuvieron claro que la suya era una “una vivencia espectacular y más que nada, un ejemplo de superación de vida”.



“Brian es un almeriense de pro que vive cada instante con todo lujo de detalles. Me pareció una idea muy bonita el poder traerla aquí al centro penitenciario”, con la intención de que los reos pudieran aprender “las grandes lecciones de vida”, añade.



Dentro de esta actividad del mes social del voluntariado de Caixabank, Brian no sólo ha podido exponer su documental, sino también responder a las preguntas de los internos e internas, todos ellos estudiantes del Centro de Educación Permanente (CEPer) Retamar, responsable de las clases en ‘El Acebuche’.



El director de la prisión, Miguel Ángel de la Cruz, considera que todas las actividades que se organizan en el centro son “importantes y cada una tiene su valor positivo”, pero destaca de la de este martes la propia figura y mensaje de Brian, “una persona no solamente admirable, si no que es adorable, cercana, afectuosa y que tiene un sentido del humor extraordinario”:



“Queremos agradecerle su compromiso con personas que tienen una limitación de su libertad en estos momentos y a las que se acerca a transmitir sus valores, su experiencia”, concluye.



El documental muestra cómo alguien que lo ha tenido siempre todo en contra es capaz de abordar la vida con un ánimo y un optimismo envidiables. El joven andaluz suma más de tres millones de seguidores en las redes sociales, una actividad que se toma con mucha disciplina.

