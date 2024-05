Las piscinas particulares de Málaga se podrán llenar para este verano

Las piscinas particulares de la provincia de Málaga se podrán llenar para este verano, sin necesidad de modificar los límites de consumo por habitante y día establecidos hasta ahora, según se ha acordado este martes en una reunión preparatoria del comité de sequía, donde la Junta ha ejercido la coordinación.



Las competencias sobre el llenado de piscinas son municipales pero, ante la solicitud de los ayuntamientos, la Junta ha ejercido de "coordinadora" para que no haya diferencias notables entre una localidad y otra en la provincia más turística de la comunidad.



Con esta decisión, este verano, gracias a las lluvias abundantes de Semana Santa, se permitirá el llenado de piscinas comunitarias y particulares en la provincia.



También se ha acordado un tope máximo de 400 m3 por hectárea y mes para el riego de jardines y se ampliarán las cantidades referentes a las especies botánicas de mayor interés, ha informado el portavoz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.



Ha explicado que la Junta ha realizado "una labor de acompañamiento" a los ayuntamientos para que no haya "disparidades profundas" entre unos municipios y otros.



La decisión se refiere a toda la provincia de Málaga, "líder en materia turística", donde el llenado de piscinas "cobraba una especial importancia", ha dicho. Respecto al Campo de Gibraltar (Cádiz), el portavoz ha explicado que habrá decisiones "comarca a comarca".



Los comités de sequía se reunirán en mayo, pero el acuerdo de este martes ha llegado en una de las reuniones preparatorias, que también se hacen habitualmente en todas las cuencas autonómicas.



Fernández-Pacheco ha defendido el "equilibrio" que es necesario establecer entre el desarrollo económico, el importante sector turístico y el "necesario" cuidado del agua.



Ha explicado que no le gusta que la Junta ejerza "paternalismo" sobre los ayuntamientos, pero que si en una comarca concreta se plantea "esa medida de coordinación", es "positivo".

