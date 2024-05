Un turista canario enfermo grave en México pide ayuda para volver a España

Un turista canario que se encuentra grave en un hospital de México ha solicitado ayuda a las autoridades españolas para poder regresar a Tenerife, según ha informado a EFE el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo.



Juan José María González de Chaves, que viajó a México de vacaciones acompañado de su mujer para ver a su hija, sufrió allí, entre otras patologías, una hemorragia alveolar difusa y ha tenido que desembolsar 90.000 euros tras veinte días en un hospital.



La cónsul de España en Monterrey asistió a la familia el pasado sábado, ha precisado Perestelo, quien se mantiene en contacto con la familia, a la que le ha ofrecido la colaboración del Gobierno de Canarias.



No obstante, ha indicado que es preciso que su estado de salud se estabilice para poder volver a Tenerife, ya sea en un vuelo regular o extraordinario.



Asimismo, ha indicado que el papel del Gobierno regional es velar por los derechos de este ciudadano canario, que tenía un seguro de viaje contratado que se niega a pagar los gastos hospitalarios porque alega que ya estaba enfermo antes de viajar.



La mujer del enfermo, Carolina Martínez, ha comentado a EFE que su esposo se encuentra en UCI después de 25 días con el apoyo de un respirador "en estado estable pero grave".



Martínez ha señalado que se han puesto en contacto con ella tanto desde el Gobierno de España como del de Canarias para conocer el estado de salud de su marido, así como ver la forma de repatriarlo sin poner en riesgo su salud.



"Nosotros solicitamos regresar a casa", ha aseverado Martínez, quien ha explicado que antes es preciso que su salud se "restablezca un poco más" para que pueda volar.



Respecto al seguro médico ha añadido que la respuesta que les dan es que su marido tenía neumonía y trombosis antes de salir de España, por lo que no quieren hacerse cargo de ningún gasto, ni siquiera de la repatriación.



La hija del afectado ha lanzado una campaña de recogida de dinero a través de la plataforma GofundMe para seguir pagando el tratamiento y los medicamentos.



En la publicación cuenta que el día 31 de marzo, ya estando en Monterrey, su padre comenzó a sentirse mal, con mucho cansancio, tos y falta de aire al respirar, por lo que acudieron a una consulta médica en un hospital y le recetaron varios medicamentos.



Tras varios días, empeoró y perdió la sensibilidad total de su pierna derecha, en la que encontraron varios trombos y, además, se determinó que sus pulmones estaban colapsados.



Sus síntomas empeoraron y tuvo que ser trasladado a la UCI, donde sus pulmones empeoraron y tras varios estudios se diagnosticó que tenía una hemorragia alveolar difusa.



Según indica su hija, el hombre, que ha sido trasladado a un hospital público porque la familia ya no tiene más recursos, va a requerir de una nueva operación que sobrepasa los 15.000 euros para poder salvar su pierna.



Señala que han tenido que pedir dinero prestado y endeudarse "ante la grave situación" y que aún tienen que pagar más medicamentos y los tratamientos que faltan para que el hombre se pueda recuperar, por lo que solicita colaboración ciudadana.

