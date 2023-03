La banca española asegura que no hay posibilidad de contagio de Credit Suisse

La presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, ha asegurado "rotundamente" que no hay posibilidad de contagio a la banca española de la crisis de Credit Suisse, una entidad que lleva tiempo con problemas, igual que tampoco lo hay por la caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos.



Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, Kindelán ha insistido en que la situación de estas entidades "no tiene nada que ver" con la de la banca española y sobre la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves cree que "con el manual en la mano", a la vista de la inflación, quedan más subidas de tipos por delante.



"Estoy más convencida que nunca de que en España tenemos los mejores bancos de Europa y seguramente del mundo", ha dicho la presidenta de la patronal bancaria, que ha destacado el foco en el cliente de las entidades, su capacidad de innovación y la "sensibilidad" para afrontar los retos del país.



Por otro lado, y ante un amplio auditorio, Kindelán ha pedido avanzar en la unión bancaria y ha vuelto a cuestionar la necesidad de crear una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, por su coste o por su modelo de financiación con una tasa de 250 euros que pagarían las propias entidades por las reclamaciones de los clientes.



Sin embargo, la presidenta de la AEB confía en que el Gobierno recule y opte por otro modelo de financiación, tras la disposición de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a explorar otras fórmulas ante las voces, como la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que advierten de que aumentará las quejas.



Preguntada por la atención de los mayores, Kindelán ha recordado las distintas medidas del sector como la ampliación del horario de caja o el compromiso de que todos los mayores de 65 años con cartillas o libretas de ahorro seguirán teniéndola. También ha repasado los avances para que haya servicios bancarios presenciales en los municipios que no cuentan con ellos.