El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha considerado que "aceptar que uno es de donde nació es un vómito fascista absurdo" porque "ser patriota es trabajar para mejorar la vida de la gente de tu país".



Echenique ha incidido en que "el país no es el paisaje, no es un monumento y geografía, sino su gente y lo que es capaz de construir colectivamente" y ha puesto como ejemplo de patriotismo "el acuerdo sobre las pensiones", durante la presentación en Zaragoza de su libro 'Memorias de un piloto de combate', en el que aborda el fin del bipartidismo y la negociación del primer gobierno de coalición en España.



"Hemos conseguido que el sistema de pensiones vaya a ser sostenible, que metamos 35 millones de euros más cada año tocando únicamente las cotizaciones de los de arriba. A mí me molesta que se diga que si tú quieres cambiar algunas cosas es que no amas a tu país", ha agregado.



Del mismo modo ha reconocido que la lealtad en política "no es un sentimiento de afiliación ciega a un líder o un partido, sino que es un imperativo estratégico", además de ser una "condición sin la cual el proyecto se muere".



En la capital aragonesa, Echenique ha considerado que si su partido hubiera sacado más votos que el PSOE de Javier Lambán en las elecciones de 2015, no hubiera conllevado a un gobierno de Podemos encabezado por él, que era el candidato, "sino a un acuerdo entre el PP y el PSOE".



"Lambán es el tipo de PSOE que está abierto a este tipo de cosas. Sin embargo, Pedro Sánchez no está dispuesto", ha ahondado Echenique, quien ha añadido que no hubieran ganado "ni de coña, pero sí haber entrado al gobierno" a cambio de la investidura.



El acto ha contado con la participación de Maru Díaz, candidata a la presidencia de Aragón y actual consejera de Ciencia, y Julio Rodríguez, ExJemad y secretario de Paz de Podemos.



Según ha destacado Díaz, que ha reconocido la labor del portavoz de Unidas Podemos como "testigo de un momento histórico", en este libro, que está escrito "con valentía", "se aúna el humor y las anécdotas con la naturalidad sincera y un elogio a lo sencillo".



Por su parte, Julio Rodríguez ha considerado que esta publicación pone en relevancia el conocimiento del pasado, que "es importante" porque "hace ver lo que hemos ganado y lo que hemos perdido". "Muchas cosas que nos parecen obvias, entonces eran inimaginables", ha valorado.