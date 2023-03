El Gobierno llama a Podemos a la unidad para reformar la ley del sí es sí

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha llamado hoy a Unidas Podemos a la unidad para poder sacar adelante la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí que se verá este martes en el Congreso con la finalidad de evitar nuevas reducciones de penas a los agresores sexuales.



Rodríguez ha insistido en una entrevista en Telecinco en que la mejor forma de defender la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad, que ha asegurado ea una "buena ley", es modificarla para cambiar las consecuencias adversas que "nos han dolido a todos".



Ha asegurado que en el PSOE aspiran a que la reforma siga adelante y ha precisado que lo que el Congreso debatirá mañana es iniciar el trámite para cambiarla.



"No se trata ni siquiera de la parte más sustancial de cómo evitamos ese efecto, que es la solución que el PSOE ha puesto sobre la mesa, sino de llevar a cabo ese inicio para esa modificación. Creo que en eso sí que había un amplio consenso", ha subrayado.



Por eso ha apelado a la unidad "en todo aquello en lo que estamos de acuerdo", porque "es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia", al tiempo que ha llamado a seguir avanzando en igualdad en una semana "muy importante" con la conmemoración el día 8 del Día de la Mujer.



Rodríguez ha confirmado que asistirá a la manifestación convocada por la Comisión 8M el miércoles en Madrid, que es "en la que siempre ha estado el PSOE".



Esa marcha no será la única, ya que el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado otra con un recorrido diferente pero con salida prácticamente del mismo sitio, el entorno de la glorieta de Atocha.



Preguntada por el caso Mediador, de extorsión a empresarios con la implicación del ahora ya exdiputado de PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha vuelto a reprochar al PP su actitud ante la corrupción frente a la "contundencia" de los socialistas.



Ha precisado que no se trata de achacar a los populares el "y tú más", sino "y yo distinto", en la respuesta que el PP da a la corrupción cuando se trata de sus filas.