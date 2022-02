García Egea ve posible articular una mayoría en torno al proyecto del PP

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha expresado su convencimiento de que "es posible articular una mayoría" en Castilla y León, no necesariamente con Vox, en torno "a un proyecto ganador", tras la ronda de contactos que va a iniciar Alfonso Fernández Mañueco para conformar gobierno.



Así lo ha asegurado García Egea en una entrevista en Onda Cero, un día después de que el PP ganara las elecciones en Castilla y León sin mayoría absoluta, lo que en principio le obligaría a pactar con Vox para formar gobierno,si no encuentra otra alternativa.



"Hay que hablar con todos y configurar una mayoría estable dentro de nuestras posibilidades", ha dicho el número dos del PP, en línea con las afirmaciones del candidato de su partido a la Junta de Castilla y León.



Tras insistir en que Fernández Mañueco va a iniciar una ronda de contactos con todos los partidos y que, tras ver las opciones, tomará una decisión, ha subrayado que su objetivo es un Gobierno del PP estable para poder dar la cara sobre todas las decisiones que tome.



García Egea ha recalcado que muchas decisiones que tomó en los últimos tres años en Castilla y León no eran del PP sino del Gobierno de coalición (con Ciudadanos), lo que "en ocasiones ha supuesto un perjuicio" para alguna de las siglas que lo conformaban. "De haber gobernado en solitario en muchas ocasiones no se hubieran tomado", ha añadido.



Ha insistido en que es el momento de construir un gobierno "serio, solvente y firme que no tenga inestabilidad" como tenía el anterior Ejecutivo, tras recordar que Ciudadanos, su socio en la coalición, planteó varias mociones de censura.



El dirigente popular ha evitado aclarar si el PP aceptará un Ejecutivo con Vox antes de opinar que "los gobiernos de coalición como el nacional no están funcionando bien", en referencia al que mantienen el PSOE y Unidas Podemos.



Preguntado por la coalición de Gobierno en Andalucía, ha puntualizado que en este caso sí "están haciendo un gran trabajo y cumpliendo con los compromisos" que adquirió el presidente andaluz, Juanma Moreno. "Hay Gobiernos y gobiernos", ha apostillado.

