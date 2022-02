"Tezanos cuenta votos como Batet, ante la duda, para el PSOE"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, "cuenta los votos como Meritxell (Batet), ante la duda, para el PSOE".



En un mitin organizado por el PP en Soria, en compañía del candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, García Egea ha hecho una "reflexión" sobre la encuesta publicada este lunes por el CIS sobre las elecciones autonómicas, que pronostican una victoria del PSOE y que PP y Vox no sumarían una mayoría suficiente.



Aunque sobre las encuestas advierte de que es mejor "no creerse ninguna", sí ha subrayado que "todas coinciden en que el PP y Mañueco van a ganar" el próximo domingo: "De eso no hay duda", ha exclamado.



La encuesta publicada este lunes por el CIS vuelve a dar al PSOE como ganador en las elecciones del próximo domingo en Castilla y León, con una intención de voto del 30,1 por ciento y entre 29 y 34 procuradores, mientras que el PP cosecharía un 29,7 por ciento de apoyos y entre 24 y 30 diputados que, sumados a los entre 8 y 9 que otorgaría a Vox, no les daría para acceder al Gobierno.



Según esta última encuesta "flash" del CIS realizada a partir de 3.918 entrevistas, Ciudadanos sería la cuarta fuerza con 7,6 por ciento de estimación de voto y una horquilla de 2-5 procuradores, Unidas Podemos lograría el 7,2 por ciento y entre 2 y 4 diputados, mientras que UPL tendría 4,6 por ciento y 2-3 representantes, Soria Ya el 1,9 por ciento y entre 2 y 3 y Por Ávila el 1,2 y entre uno y dos procuradores.

