El positivo de Igea condiciona la campaña, con más incertidumbre en el debate

El positivo por coronavirus del candidato de Cs a la Presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, ha sacudido la campaña electoral de los comicios autonómicos del 13 de febrero, con nuevas incertidumbres en torno al primero de los debates obligados por ley, que ahora Cs ha pedido posponer.



Ante esta situación, será la Junta Electoral de Castilla y León la que finalmente decida si se pospone el debate electoral del próximo 31 de enero o si se mantiene este debate con la participación telemática del candidato 'naranja'.



La Junta Electoral se reunirá de urgencia ante la proximidad de este debate para decidir si acepta la petición realizada por Cs, que ha propuesto mover el primero de los debates, en RTVE, al 6 de febrero o si establece que Igea participe en él en la fecha acordada inicialmente pero de manera telemática.



El pasado 18 de enero, la Junta Electoral dictaminó, ante la consulta planteada por el Comité de los Debates Electorales, que los candidatos Alfonso Fernández Mañueco (PP), Luis Tudanca (PSOE) y Francisco Igea (Cs) podían participar de manera telemática en los dos debates que se celebrarán el 31 de enero y el 9 de febrero en el caso de tener problemas de salud debido a la situación actual de la pandemia.



No obstante, en dicha resolución, la Junta Electoral también incluyó la posibilidad de que los partidos, junto con la organización del debate, pudieran acordar posponer la fecha, como ha solicitado ahora Cs.



Según han informado fuentes de ambos partidos a Efe, en estos momentos, tanto PP como el PSOE son partidarios de mantener la fecha del primer debate, aunque esperarán a que la Junta Electoral se pronuncie en las próximas horas ante la petición de Cs, formación en la que además de Igea hay otros miembros del equipo afectados por la covid.



SÁNCHEZ Y CASADO ENTRAN EN LA CAMPAÑA



A la espera de conocer qué sucederá con los debates electorales, que están siendo uno de los grandes protagonistas de este arranque de campaña, el segundo día de actos electorales ha servido para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, el 'popular' Pablo Casado, se hayan tomado la medida en sendos actos de campaña en Castilla y León.



En un acto en Zamora ante cerca de medio millar de asistentes, el presidente del Gobierno ha subrayado el compromiso y sensibilidad del Gobierno de España con los problemas de comunidades como la castellanoleonesa, antes de cargar contra un PP al que ha tachado de "negacionista" por no ver los "buenos datos de recuperación" en España.



Sánchez se ha referido al problema de la despoblación, al que el Gobierno ha destinado 11.000 millones de euros en dos años, con propuestas que pasan por la descentralización de instituciones públicas o el compromiso con la base de militar de Monte la Reina, en la provincia zamorana.



Sobre este proyecto militar, el presidente del Gobierno ha anunciado que en "próximas fechas" el Consejo de Ministros lo declarará de "interés de defensa nacional", para que se pueda poner en marcha "cuanto antes", con los 20 millones de euros que tiene consignados en los actuales Presupuestos Generales del Estado.



Precisamente, sobre este anuncio, el presidente del PP, Pablo Casado, ha avanzado en Segovia que, si se materializa este anuncio, lo denunciarán ante la Junta Electoral por haberlo comunicado durante un mitin.



Casado ha afeado al presidente que anuncie durante un acto electoral "cuestiones de Gobierno" que pagan "todos los españoles" con sus impuestos al margen de que "voten al PSOE, voten al PP o voten a quien quieran… Eso es algo que no se puede hacer", ha señalado.



Finalmente, Casado ha admitido que para su partido estas elecciones en Castilla y León son "muy importantes", pero para quien cree que es un "matchpoint" es para Pedro Sánchez: "Como ahora se lleve un varapalo, creo que al final tendrá que ver qué hace".



En la jornada de mañana, en lo que será el tercer día de campaña electoral, los dirigentes nacionales Pablo Casado (PP), Inés Arrimadas (Cs) y Santiago Abascal (Vox) respaldarán a los candidatos autonómicos en sendos actos repartidos por la Comunidad.

