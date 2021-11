Garamendi pide al Gobierno que se "aclare" para tener una interlocución seria

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado este martes una "interlocución seria" con el Gobierno en materia laboral y ha pedido que se "aclaren" para sentarse a la mesa con "un interlocutor".



"Que se aclaren, que se sienten, que decidan pero yo quiero sentarme con un interlocutor que es el Gobierno", ha subrayado Garamendi en Onda Cero cuestionado por la reunión convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las vicepresidentas de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y Trabajo, Yolanda Díaz, con el objetivo de encarrilar la reforma laboral tras los desencuentros de las últimas semanas.



Garamendi ha señalado que los cambios en materia laboral no son "un trofeo político" sino "una cosa muy seria" con la que "nos jugamos la cosas de comer" en una situación "muy delicada" de la economía.



Al detalle de los temas que se negocian, Garamendi ha insistido en que la patronal "no tiene derecho de veto" pero sí la libertad de decir lo que no les gusta y ha rechazado de plano el planteamiento del Ministerio de Trabajo de limitar al 15 % la temporalidad en las empresas.



"Es un tema ideológico, nada práctico (...) de gente que no está en la vida real", ha zanjado Garamendi que sí ve más cercanas las posturas en el tema de la subcontratación.



Cuestionado por si se ha intensificado su diálogo directo con Europa sobre los fondos o las reformas pendientes, según publica este martes "El Mundo", Garamendi ha rechazado estar "puenteando a nadie" y ha defendido el derecho de las empresas "a hablar en Bruselas".



"Lo que no puede pensar nadie es que tiene derecho en exclusiva a ir a Europa y decir esto han dicho porque los demás también vamos", ha advertido.

TE RECOMENDAMOS