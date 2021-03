El Gobierno garantiza al PP que en verano se habrá vacunado al 70% de la población

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha garantizado este martes que el ritmo de vacunación seguirá aumentando hasta conseguir el objetivo de inmunizar al 70 % de la población a finales del verano pese al parón de la administración del preparado de AstraZeneca.



Darias ha respondido así al senador popular Antonio Román, que ha acusado al Gobierno de no tener un plan "ni inicial ni alternativo" y de haber generado desconfianza alrededor de esta vacuna con su "decisión negligente" de haberla paralizado durante una semana.



Unas palabras que han generado "tristeza" en la ministra, que ha inquirido al PP si va a "sumarse a la esperanza de la vacuna o van a seguir poniendo palos en las ruedas".



Así, le ha recordado que si se optó por suspender la inmunización con AstraZeneca no fue solo de España sino de una decena de países europeos y por prudencia, a la espera de que la Agencia del Medicamento Europea (EMA) acabara su investigación sobre la relación del fármaco con varios casos de trombosis en la UE, algo que aún no ha ocurrido, aunque sí ha concluido que es "segura y eficaz".



El mes que viene, además, se va a sumar una cuarta vacuna, la de Janssen, que entregará 5,5 millones en el segundo trimestre, además de 4,8 millones de Pfizer, 2 millones de AstraZeneca "si cumple el acuerdo" y 700.000 de Moderna.



Con lo que España, que ahora vacuna a una media de un millón de personas a la semana, va a conseguir su objetivo, "con o sin el PP", de tener inmunizada al 70 % de su población al final del verano, por lo que ha pedido a los populares que se sumen "a la esperanza de este país".