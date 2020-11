Adelante Andalucía no llega a un acuerdo con la Junta en los Presupuestos

Adelante Andalucía ha confirmado hoy que presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2021 tras no llegar a un acuerdo con la Junta sobre las propuestas presentadas para incrementar el gasto público.



El portavoz de Adelante Andalucía en el debate de los presupuestos y portavoz del grupo en la Comisión de Hacienda, Guzmán Ahumada, ha alegado que el gasto previsto "se queda muy corto para los retos que afronta Andalucía, pero también está muy por debajo del gasto que la Junta puede permitirse”.



Adelante Andalucía proponía al Gobierno andaluz la movilización de hasta 1.600 millones de euros más mediante un aumento del déficit público, ya que la Junta asume un déficit del 2,2 % del PIB como una "obligación y no como una referencia" a la que "que se han apuntado el Gobierno central, como la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional”.



Tras recordar que esta semana su grupo presentó a Hacienda un documento con propuestas para los presupuestos y establecer un diálogo "honesto" en unos momentos "tan complicados" por el impacto de la pandemia, ha criticado que el Gobierno andaluz "siga obsesionado con la austeridad que en la crisis de 2008 provocó un aumento de la desigualdad social".



Ahumada, que ha agradecido la información recibida por la Consejería de Hacienda durante el proceso de confección de los presupuestos, ha señalado "han explorado todas las vías para que afrontar este presupuesto asumiendo que es necesario poner a disposición de lo publico todos los recursos asumibles, pero el gobierno del PP y Ciudadanos no comparten ese premisa de llegar al tope de gasto reforzando servicios públicos o incrementado presión fiscal sobre las rentas más altas".



El plazo para presentar enmiendas a la totalidad de las cuentas andaluzas para 2021 acabe el próximo viernes y la próxima semana se debatirán en el Pleno del Parlamento.