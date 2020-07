Marín: Ahora podría ser el momento para remodelar el Gobierno andaluz

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha apuntado este lunes que "ahora" podría ser "el momento" adecuado para impulsar una "remodelación" en el Gobierno andaluz para "reforzar algunas áreas", y en el marco de la situación de "extrema complejidad" derivada de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha trasladado el vicepresidente y líder andaluz de Ciudadanos (Cs) a preguntas de los periodistas tras presidir de forma telemática desde el Palacio de San Telmo la reunión de la Comisión de Planificación de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz.

Marín ha querido dejar claro que lo que él plantearía "no es una crisis" de gobierno, sino "una remodelación", porque una "crisis" se produciría "cuando PP y Cs pudiéramos tener alguna confrontación, que no la hay" ahora, según ha remarcado el vicepresidente, que en esa línea ha garantizado que "va a haber estabilidad absoluta en el Gobierno" andaluz "hasta el final de legislatura", de forma que ésta "se va a agotar" e "iremos a elecciones en 2022, que es cuando toca" en Andalucía, "no antes", según ha remachado.

Sobre si pudiera haber "alguna remodelación" en el Ejecutivo, Marín ha comentado que "en el ámbito de cada consejería, a lo largo de estos dos años, y más en una situación de extrema complejidad como es la Covid, entiendo que hay que reforzar algunas áreas, porque ahora tenemos una situación económica, de empleo, social, sanitaria"; una "crisis" en definitiva "provocada por la pandemia", por lo que "va a haber que reajustar algunas áreas, direcciones generales, secretarías generales o incluso algunas de las consejerías", según ha indicado.

"Pero eso no va más allá de una remodelación para adaptarnos a una nueva realidad", según ha apostillado el vicepresidente de la Junta antes de agregar que "ese debate es sano y se está llevando con mucha normalidad" en la Junta.

"Creo que, si hay que hacerlo (ese reajuste) a lo largo de la legislatura, el momento podría ser ahora, para poder afrontar a partir de septiembre u octubre una situación bastante complicada en materia laboral y social, y espero que no sanitaria", según ha concluido Juan Marín.