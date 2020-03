La Junta: el coronavirus podría afectar a acontecimientos próximos

El Gobierno andaluz ha admitido este lunes que algunos de los acontecimientos próximos que se celebrarán en la comunidad podrían verse afectados por la epidemia del coronavirus y ha asegurado que si hay que tomar alguna decisión para salvaguardar la salud pública "se hará" y, si no, se transmitirá "normalidad".



"Todos tenemos en la mente muchos acontecimientos que están en puertas por las fechas en las que estamos y que a lo mejor alguno de ellos se pudiera ver afectado. Si hay que hacerlo se hará, porque eso es lo que un Gobierno responsable tiene que hacer", ha dicho en rueda de prensa el vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs).



El vicepresidente no ha aludido a ningún caso concreto en su respuesta a los periodistas, aunque Andalucía celebrará en las próxima semanas importantes eventos como las fiestas de primavera, la Semana Santa, carreras populares o la final de la Copa del Rey de fútbol, entre otros.



Ha aludido también a que ya hay comunidades que están cerrando centros de mayores, que pueden suspender clases y que están anulando determinados eventos, por lo que si Andalucía debe tomar alguna decisión lo hará "con la normalidad" y con "lealtad institucional".



Marín ha apostado por no tomar decisiones "precipitadas ni alarmistas" y ha reclamado coordinación del Gobierno central porque cualquier caso que afecte a comunidades como Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha, "puede estar mañana o esta tarde en Andalucía".



El Gobierno andaluz ha reclamado también al Ejecutivo central que dé "un paso más" en la gestión de la epidemia y que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que "se arbitre" un fondo de contingencia para las comunidades que permita afrontar los gastos sanitarios o el impacto económico del coronavirus.



El Ejecutivo autonómico, que calcula en un 0,2 por ciento el impacto del coronavirus en el PIB andaluz de este año, entiende que el Gobierno central debe ponerse al frente de la gestión de este problema y no "delegar" en las comunidades la toma de decisiones, ha dicho el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo.



Ha hecho hincapié en que Andalucía ve necesario que el Gobierno "coja las riendas", coordine, establezca normas comunes y arbitre ese fondo de contingencia para las comunidades.



Ha explicado que la evolución del coronavirus, con 54 casos confirmados en Andalucía -quince de ellos ingresados-, ha centrado una parte importante de la reunión del Consejo de Gobierno y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población porque "se están haciendo las cosas bien" con una "labor profesional".



El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado orden al consejero de Hacienda, Juan Bravo, para que tenga previstas las partidas necesarias para atender los gastos por el coronavirus y para que pida al Gobierno la convocatoria del CPFF.