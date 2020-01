Vox insta a Ciudadanos a romper todos los pactos con el PSOE en España

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto al vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Ciudadanos), que su partido "rompa" todos los pactos que tiene en España con el PSOE, para mantener la "coherencia" al criticarles "en atril" y llamarles "comunistas".



En declaraciones a los medios después de un desayuno informativo, Monasterio se ha pronunciado de esta forma tras escuchar las palabras de Aguado en el evento, que ha presentado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en un discurso en el que también ha cargado contra el Gobierno central y contra sus miembros.



"Propongo que Ciudadanos rompa todos los pactos que tiene en España con el PSOE, puesto que son los que han pactado con separatistas y comunistas, lo digo para mantener coherencia. Uno no puede estar gobernando con los que está criticando en atril y llamando comunistas", ha dicho Monasterio.



Aguado ha respondido a esta petición de Monasterio también en declaraciones a los periodistas, en las que ha dicho que Vox debería empezar por no "pactar" con el PSOE "el reparto de jueces", lo que, a su juicio, es "vieja política", en alusión a la posición de aquellos de no bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de participar "activamente" en las negociaciones para el nombramiento de sus nuevos miembros.