Moreno asume la Presidencia con Rajoy como su referente

Un par de vivas a España han cerrado el acto protocolario de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Otro día histórico, en esta colección de días históricos para la vida política andaluza que se inauguró el 2 de diciembre pasado, cuando cerraron las urnas y el resultado dejó en el aire un aroma a pan nuevo. «Esta jornada huele a historia», ha dicho Moreno en el arranque de su intervención.

Juanma Moreno, traje azul y corbata roja, juró su cargo y se emocionó al recordar a su padre, que tal día como hoy hubiera cumplido 78 años. Antes, había insistido en su oferta de diálogo, en su lealtad institucional hacia el Gobierno de España, representado en el acto por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y en un entendimiento por encima de partidismos.

Gritos de "bravo" y "presidente" rompen por un momento el protocolo de un acto con un único protagonista (esta vez no tocaba que lo fueran ni Vox ni Cs), el nuevo presidente de la nueva Junta, y pocas ausencias.

En el PP las costuras no se notan. Cicatrizan bien, digamos. No pasa como en otros partidos, en los que las cicatrices de las crisis tardan en cerrar, cuando no se terminan infectando. En la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta, el primero que no milita en el PSOE, estaban todos. O casi todos. Incluso muchos de los que ya no están.

Estaban el presidente del partido, Pablo Casado, recibido con aplausos muy pocos minutos antes de que comenzara el acto. Estaban Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, Dolors Montserrat, Fátima Báñez, Juan Ignacio Zoido, Teófila Martínez, Gabino Puche, Celia Villaobos, Antonio Sanz… El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el madrileño Ángel Garrido, el de Murcia, Fernando López Mira, el de la Rioja, los de Ceuta y Melilla… Por supuesto, estaban Javier Arenas y los hombres y mujeres de Juanma Moreno, Loles López, Toni Martín, Elías Bendodo, Carmen Crespo… Y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

También el Gobierno de Susana Díaz al completo, la reina blanca vestida de blanco, haciendo de tripas corazón, además de los expresidentes José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves, pendiente de lo que diga la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el caso ERE; el expresidente del Parlamento Javier Torres Vela y los portavoces de los diferentes grupos políticos, Antonio Maíllo (Adelante Andalucía), a su derecha Francisco Serrano (Vox) y a su izquierda Juan Marín (Cs), que será el vicepresidente en el Gobierno de Moreno.

También el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y hasta el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo. Casi un millar de invitados, estrechos pero contentos, en su mayoría, en el Salón de Usos Múltiples del Parlamento, en el que antes que Moreno tomaron posesión los distintos presidentes de la Junta de Andalucía desde que el antiguo Hospital de las Cinco Llagas es sede de la Cámara andaluza.

El protocolo es el protocolo. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que inauguró el acto, felicitó al nuevo presidente autonómico y le deseó éxitos para su Gobierno. El letrado mayor del Parlamento dio lectura al Real Decreto 6/2019, de 17 de enero, por el que se nombra presidente de la Junta a Juan Manuel Moreno Bonilla. "Firman Felipe Rey y Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno".

La ministra Batet ofreció la cooperación, el diálogo y la "lealtad institucional para el necesario entendimiento" entre las administraciones central y autonómica, y agradeció el trabajo del Gobierno de Susana Díaz… y de Mariano Rajoy.

A Rajoy y Sáenz de Santamaría los puso Juanma Moreno como referentes del Gobierno de cuya Presidencia acaba de tomar posesión. Se refirió al "inmenso honor" que le produce ser testigo privilegiado de este "momento crucial de la historia de Andalucía" y asumió el "legado de Manuel Clavero", al que este jueves visitó para pedir su consejo, con "responsabilidad histórica".

En su intervención destacó el empleo como el "gran empeño" de su Presidencia y como "pilar que sustenta el bienestar de los ciudadanos", especialmente ante las amenazas "de una ralentización económica en España y Europa y las incertidumbres del Brexit", que afectan a Andalucía de forma muy especial.