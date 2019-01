Díaz: "Usted será presidente con los herederos del franquismo"

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sido la última en tomar la palabra para responder al discurso de investidur pronunciado ayer por Juan Manuel Moreno Bonilla.

Tras la intervención de la portavoz del PP, Carmen Crespo, y la breve réplica de Juanma Moreno (en la que ha anunciado que la primera reunión del Consejo de Gobierno que él presidirá se celebrará en Antequera, para conmemorar los 40 años de la redacción del primer Estatuto de Autonomía), tomará la palabra Susana Díaz, en esta ocasión como portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía.

Díaz ha empezado mostrando reservas al "buenismo" mostrado por Juanma Moreno en su discurso del martes, en el que ofreció su "mano tendida al resto de los grupos".

"Lo que no ha podido decir en estos dos días de su investidura es que ha ganado las elecciones. Ha tenido que apropiarse del voto de la extrema derecha para conformar un Gobierno", ha dicho Díaz. "La realidad es que el partido que tiene la confianza mayoritaria de los andaluces es el PSOE. Y frente a eso hay una mayoría parlamentaria, legítima, que se sustenta en un bloque de involución".

"Sólo gracias a los votos de la extrema derecha usted tiene la posibilidad de formar Gobierno. Eso lo ha dejado claro hoy el portavoz de Vox", ha dicho Díaz.

"Ni la democracia es cambio, ni la alternancia la esencia de la democracia", ha explicado Díaz. "Es el imperio de la ley, la separación de poderes, los derechos de los ciudadanos, que pueden expresarse libremente cuando quieran... La alternancia es la consecuencia de esa libertad", ha defendido.

También la ha criticado el "paralelismo" que Moreno plantegó entre "un cambio de Gobierno normal, dentro de un sistema democrático consolidado" con la Transición política, que marcó el paso de una dictadura de cuarenta años a la democracia. "Apeló en un par de ocasiones a Adolfo Suárez, que enterró el franquismo, y usted va a ser presidente de la Junta con los herederos del franquismo", ha dicho Díaz, aplaudida por la bancada socialista.

"Usted se ha acordó de mí ayer, pero yo me acuerdo de las mujeres que no pueden estar presenciando esta investidura porque han muerto a causa de la violencia machista", ha dicho Susana Díaz. "Millones de mujeres y millones de hombres ven con preocupación que este Gobierno va a depender de un partido machista e involucionista", en referencia a Vox.

"Yo he gobernado en coalición y he llegado a acuerdos de investidura", ha recordado Susana Díaz. "Otra cosa es que el futuro de Andalucía se decida en despachos de Madrid, a 500 kilómetros. Usted ha firmado un pacto, y en el punto 90, sobre la inmigración, sostiene 'convocar a la Junta de Andalucía'... ¿Pero quién va a ser la Junta de Andalucía".

Sobre la reunión del Consejo de Gobierno en Antequera, señaló que "en 1978, Fuerza Nueva, la extrema derecha, no estaba en aquella reunión. Y ésa es la diferencia". "Me preocupa que la fuerza de la ultraderecha en la que se apoya su Gobierno no reconoce la autonomía y quiere devolver competencias".

Ha denunciado la existencia de un "pacto oculto, que no se conoce". Y de las amenazas que Vox representa para la Ley de Memoria Histórica. "Esa memoria es la que hace una sociedad mejor". "Tiene que decir aquí", ha instado a Moreno, "si va a derogar la Ley de la Memoria Histórica". "Para que haya concordia tiene que haber memoria".

"Nunca escuché a Cristo decir deportáos los unos a los otros, como yo os he deportado", ha dicho Susana Díaz, que se ha reconocido creyente, para criticar los planteamientos de Vox sobre la inmigración. Y preguntó por los 600.000 empleos prometidos por Juanma Moreno en la campaña electoral: "¿Pa cuándo?".

Ha negado la existencia de una "administración paralela" y preguntó a Moreno si, como presidente, cobraría lo mismo que ha cobrado ella, y si Juan Marín, como vicepresidente, cobrará lo mismo que Jiménez Barrios. "Los altos cargos de la Junta de Andalucía no cobran dietas por ir a las reuniones", ha recordado.

"Es un Gobierno en minoría en el que el vicepresidente dice desconocer qué negocia el presidente", ha concluido. Y ha asegurado que "el PSOE será un dique de contención para la involución, los recortes y los retrocesos".

El candidato a presidente, Juanma Moreno, le ha replicado reconociendo que "tenía curiosidad" respecto a si haría "autocrítica". "Ha venido a este Parlamento desorientada, cargada de inercias del pasado, que no han hecho ningún beneficio a su Gobierno ni a Andalucía". "Me ha reprochado que ayer hablara de la Transición, pero esa Transición se configujró cuando hubo alternancia. Todos los territorios en España han progresado más que Andalucía".

"Su Gobierno ha sido un Gobierno de final de ciclo", apuntó Moreno. "Cientos de miles de andaluces se han cansado de esas recetas y esos estilos".

Moreno le ha recordado todas las veces que el PSOE se ha aliado con quien hiciera falta "para enviar al PP a la oposición". Por ejemplo, tras las elecciones de 2012, que ganó el PP. "Fíjese lo que pasó". "Hoy la he visto más serena, pero sigue sin hacer autocrítica". "No puede poner ni una coma a lo que va a suceder hoy. Usted no tiene legitimidad para criticar este acuerdo".

"El discurso de ayer fue ponderado", ha recordado Moreno. "Pero a usted no le gustó la cita que hice a las víctimas de ETA. Las víctimas son de toda la sociedad. Dieron la vida para que todos pudiéramos expresarnos con libertad. Le quiero aclarar que cité a algunas de las víctimas andaluzas, podía haber citado más. Pero también considero mías a Isaías Carrasco y Fernando Múgica, que habían sido asesinados por la libertad".

"Los acuerdos fueron firmados en este Parlamento. Lo que pasa es que nosotros nos coordinamos, no como otras fuerzas políticas. Los hicimos público al instante. Nunca le he oído criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por negociar los Presupuestos dentro de una cárcel, con quien quiere romper España y con los amigos de ETA. Le animo a que denuncie esas negociaciones oscuras, completamente opacas, del PSOE y del señor Sánchez".

"Usted dice que los ammigos de mis amigos son mis amigos... ¿Los amigos del señor Sánchez son sus amigos?", le preguntó. Y le reprochó que "se apropie de Lorca, de Machado y de todos esos andaluces que ayer cité... ¿Le tengo que pedir permiso para citarlos? Esto no es suyo", ha dicho. "Andalucía es mucho más que el PSOE".

"Resulta curioso oirla hablar de inestabilidad. Y habría que citar a Bécquer... ¿Y tú me lo preguntas...?", dejó en el aire, para recordarle que no ha agotado ninguno de sus mandatos y que intentó irse a Madrid como secretaria general del PSOE. "UN año y medio de parálisis... ¿Usted me va a hablar de inestabilidad?".

Respecto al Consejo Consultivo, Moreno dijo a Díaz que "no ha estado muy atinada. Hace justo un año", recordó, "expulsó la pluralidad de ese órgano. Usted ha desacreditado ese órgano con su actitud de soberbia". Y ha reprochado a Susana Díaz que "aliente el miedo desde la oposición. Usted ha dicho cosas que no son ciertas, es la estrategia del miedo. Ha sido y es, todavía, la presidenta de la Junta en funciones. Pero ahora le pido que coja el camino institucional, el del acuerdo, el del diálogo... No le voy a decir que venga aqui a aplaudirme, pero sea razonable".

"Puede elegir por competir con Adelante por ver quién hace una oposición más dura y más estéil, o por hacer una oposición razonable", concluyó Moreno.

En su réplica, Díaz le ha reprochado a Moreno que el tono "buenista" se haya transformado en "paternalismo y condescendencia". "El que tiene que rendir cuentas en el próximo mandato es usted, yo tengo que hacer una labor de oposición. Yo sí he hecho autocrítica, a pesar de haber ganado las elecciones". "Usted dedíquese a gobernar, que yo me dedicaré a hacer oposición". Y le ha recordado a Moreno las preguntas que no ha respondido: "¿Se va a derogar la Ley de Memoria Histórica? ¿Se va a subir su sueldo? ¿Mantiene el compromiso de los 600.000 empleos? ¿Van a derogar la Ley de Violencia de Género? ¿Se va a recortar la libertad de las mujeres de decidir si quieren ser madres o no...?".

Su últimas palabras las ha dedicado a Mariano Rajoy, al referirse a los Presupuestos que ha presentado Sánchez, "y que devuelven a Andalucía la dignidad que le ha negado Rajoy".

"Los sueldos van a ser exactamente lo mismo, pero con una diferencia: va a haber menos altos cargos y menos colocados en la Junta de Andalucía", ha indicado Juanma Moreno en su último turno de palabra, antes de la votación. Y ha criticado que el Gobierno de Susana Díaz buscó y encontró en el Gobierno de Mariano Rajoy las excusas de su incapacidad. "No contaba con que su íntimo enemigo Pedro Sánchez se convertiría en presidente del Gobierno. Y de la noche a la mañana dejó de reclamar un modelo de financiación autonómica".

"Ysted es aficionada a los cordones sanitarios. Yo no. La experiencia demuestra que son negativos para la democracia", ha afirmado Juanma Moreno, que se ha referido al Pacto de Tinell de 2003, por el que "el PSOE de su admirado Zapatero" decidió, con ERC y los independentistas catalanes, aislar al PP de cualquier acuerdo.

"La demagocia tiene limites, pero la realidad tiene cifras", ha dicho Moreno, que se ha referido a las estadísticas de paro femenino y temporalidad laboral de las mujeres. "No puede dar lecciones, señora Díaz, porque no ha hecho las cosas bien", ha concluido Juanma Moreno.