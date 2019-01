Juanma Moreno será presidente de la Junta con apoyo de Cs y Vox

Juanma Moreno se convertirá esta próxima semana, como tarde el miércoles, en el presidente de la Junta de Andalucía para la XI Legislatura. El acuerdo alcanzado este martes con Vox le garantiza su investidura en la primera votación, que exige mayoría absoluta, por lo que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), no tendrá dudas a la hora de proponer al candidato del PP para que se someta a la investidura como presidente en el pleno de la semana próxima.

Bosquet mantiene contactos con los portavoces de los diferentes grupos políticos de cara a proponer un nombre para la investidura. Y éste no puede ser otro que el de Juanma Moreno, ya que es el candidato que cuenta con más apoyos para convertirse en presidente del Gobierno andaluz para los próximos cuatro años.

La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, que ha mantenido en todo momento se intención de someterse a la investidura tras ganar las elecciones del pasado 2 de diciembre, no cuenta más que con los votos de los 33 diputados del PSOE, después de que los socialistas no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo con Adelante Andalucía. Y, en cualquier caso, ese acuerdo no hubiera sido suficiente tras aceptar Vox apoyar al candidato del PP, que ya contaba con el apoyo de los diputados de Ciudadanos.

La presidenta del Parlamento deberá ahora convocar el pleno de investidura, que se celebrará en dos sesiones: lunes y martes o martes y miércoles. En la primera sesión, el candidato a la investidura pronunciará un discurso y luego debatirá con los portavoces del resto de los grupos políticos. En la segunda sesión, 24 horas después, se llevará a cabo la votación para elegir al presidente de la Junta, que requerirá mayoría absoluta, lo que está garantizado por los acuerdos suscritos por el PP con Cs y con Vox.

El papel de Vox

Las negociaciones iniciadas semanas atrás por PP y Cs, que primero acordaron un programa de gobierno con 90 medidas para sacar adelante a lo largo de la legislatura, 21 de ellas en los primeros cien días del Gobierno, posteriormente cerraron un trato por el que Cs se hizo con la Presidencia de la Mesa del Parlamento, y ya tienen ultimada la estructura del Gobierno andaluz para los próximos cuatro años, se había estancado en los últimos días por las dudas de Vox.

El partido de Santiago Abascal, que obtuvo 12 diputados en las pasadas elecciones andaluzas, había dicho desde el primer momento que no sería un obstáculo para propiciar el cambio de Gobierno en Andalucía, tras casi 37 años en manos del PSOE. Sin embargo, sus exigencias de los últimos días para dar su apoyo a la investidura del PP eran "inaceptables" para el partido de Juanma Moreno.

El candidato del PP firmó este martes dos acuerdos en el Parlamento de Andalucía. Uno con Cs, por el que se compromete a nombrar a Juan Marín vicepresidente de su gabinete y Cs se compromete a su vez a apoyar la investidura de Juanma Moreno, y otro con Vox, en el que esta formación se compromete a dar sus votos al candidato del PP para que se convierta en presidente del Gobierno andaluz en la primera votación.

A cambio, PP y Vox acuerdan "trabajar decididamente" para conseguir una serie de objetivos, entre los que figuran crear una Consejería de Familia, suprimir la administración paralela, facilitar el uso de tarjeta sanitaria única en todas las comunidades, garantizar la educación diferenciada por sexos (al amparo de las sentencias del TC al respecto), cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada, combatir las mafias que trafican con personas, promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica o prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que compareció ante los medios tras la firma del acuerdo con el PP, reconoció que "no ha sido una negociación fácil" y que sus exigencias iniciales han sufrido "lógicos ajustes". "Nos encontramos ante una oportunidad histórica de cambio que no podíamos frustrar", dijo Ortega Smith, que celebró que, "por fin, tras 36 años y gracias a la valentía de casi 400.000 andaluces, se ha acabado el cortijo de la izquierda en Andalucía".

El secretario general de Vox reprochó, en cualquier caso, a Cs su "talante poco respetuoso y poco democrático" con los 400.000 votantes que apoyaron a Vox el 2-D, "por negarse a negociar nada".

Vox ha renunciado en el acuerdo a propuestas como que la Junta devuelva al Estado las competencias de Educación, Sanidad y Justicia, así como a derogar las leyes andaluzas contra la violencia de género, para la promoción de la Igualdad de género, para la no discriminación del colectivo LGTBI, y la de Memoria Histórica y Democrática aprobadas por gobiernos socialistas, o como cambiar la fecha de celebración del Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero, "en conmemoración de la culminación de la Reconquista".