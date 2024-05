El Real Madrid se clasifica por la vía rápida y defenderá el cetro europeo en Berlín

El Real Madrid defenderá el cetro europeo en la ‘Final Four’ que se disputará en Berlín, tras deshacerse del Baskonia por la vía rápida, 3-0, con una ajustada victoria este miércoles en el Buesa Arena por 98-102. Los blancos son el pimer clasificado para la final a cuatro, el único equipo que lo ha hecho sin derrotas en su eliminatoria.



Los madridistas, que no estuvieron finos ni en defensa ni en el tiro de tres puntos, aparecieron en el último cuarto para darle la vuelta a un partido que estaba a favor de los locales.



Dos desconexiones de los de Dusko Ivanovic fueron castigadas por los de Chus Mateo, que se subieron a lomos de Facundo Campazzo cuando se jugaba la victoria. El base y los interiores Edy Tavares y Guerschon Yabusele aguantaron el el ritmo de Codi Miller-McIntyre, el nivel anotador de Markus Howard, autor de 29 puntos, y los chispazos de Nikos Rogkavopoulos y Vanja Marinkovic.



El Baskonia entró mejor en el partido, con más intensidad y acertado en el lanzamiento, pero el Real Madrid se rehízo a pesar de no anotar los tiros liberados. Los blancos jugaban por encima del aro en defensa y en ataque y aguantaron el ritmo de los azulgranas hasta el 22-22 del primer cuarto.



Markus Howard entró en trance y continuó en el segundo cuarto como acabó el primero, siendo el auténtico foco anotador de los de Dusko Ivanovic.



Mario Hezonja era el único que respondía al tirador baskonista, mientras que Codi Miller-McIntyre ganaba la batalla de bases a Facundo Campazzo.



El Baskonia logró una renta de diez puntos, 37-27, pero la entrada de Sergio Rodríguez dio otra aire al Real Madrid, que endosó un 2-9 para meterse de nuevo en el partido.



Ocho puntos de Vanja Marinkovic sostuvieron al Baskonia, que no levantó el pie del acelerador y se encontraba más cómodo jugando con velocidad a pesar de que su juego interior no podía subir hasta donde lo hacía Vincent Poirier.



El ‘Chacho’ seguía moviendo el motor madridista y fue clave en el parcial al filo del descanso para dejar el electrónico en un 56-52



La intensidad de Nikos Rogkavopoulos amortiguó la gran salida a pista del Real Madrid tras el paso por vestuarios y contagió a Vanja Marinkovic y Codi Miller-McIntyre para recuperar la renta de 10 puntos, mientras los blancos se obcecaron en exceso en buscar a Edy Tavares.



La defensa de los Chus Mateo cambió y endosaron un 3-12 que volvió a apretar el electrónico antes de encarar el último asalto (73-72).



Siete puntos seguidos de Markus Howard encendieron la caldera del Buesa Arena, pero tres triples del Real Madrid, que comenzó a subir porcentajes desde el exterior, voltearon el marcador (80-88) a 5 minutos del final, cuando apareció Guerschon Yabusele.



El Baskonia no se arrugó y regresó al partido con la marcha que metió Codi Miller-McIntyre. Facundo Campazzo tomó el timón y cerró el duelo, 98-102, al aprovechar dos malas decisiones del Baskonia, que no logró frenar la racha blanca en el último cuarto.



- Ficha Técnica:



98 - Baskonia (22+34+17+25): Miller-McIntyre (17), Marinkovic (17), Rogkavopoulos (18), Sedekerskis (2) y Costello (11) -cinco inicial-, Chiozza (2), Raieste (-), Howard (29), Kotsar (2) y Díez (-).



102 - Real Madrid (22+30+20+30): Campazzo (13), Hezonja (16), Musa (3), Yabusele (23) y Tavares (12) -cinco inicial-, Deck (13), Llull (8), Poirier (8), Rodríguez (6) y Fernández (-).



Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Uros Nikolic (Serbia) y Piotr Pastusiak (Polonia). Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva al visitante Campazzo (min.11) y técnica al banquillo blanco (min.12).



Incidencias: Tercer partido de ‘playoff’ de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 13.186 espectadores. El segundo periodo empezó con varios minutos de retraso por un fallo en el programa informático de Euroliga, según informó el club local.

