Vox se querellará contra Torra por conspiración para la rebelión

Vox se querellará mañana ante el Tribunal Supremo contra el presidente catalán, Quim Torra, por un delito de conspiración para la rebelión, en vista de la "inacción del Gobierno", y pedirá como medida cautelar su detención y puesta a disposición judicial.



Según ha informado hoy en su cuenta de Twitter el líder de la formación, Santiago Abascal, en la querella también pedirán que Torra ingrese en prisión preventiva.



"No se puede permitir que esté en libertad alguien que amenaza con un levantamiento armado y que está al mando de la policía", afirma Abascal.



Añade que "la vía eslovena causó una guerra, 62 muertos y centenares de heridos", por lo que exige "que Torra ingrese inmediatamente en prisión por proponer esa vía".



El líder del partido de ultraderecha afirma en uno de sus mensajes de Twitter si se hubiera adoptado esa medida de prisión contra el expresidente catalán Carles Puigdemont "no se habría fugado y se habrían evitado muchos males".



Abascal advierte de que "si el Gobierno no actúa, será también responsable por dejación de funciones e igualmente actuaremos contra Pedro Sánchez".