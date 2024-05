El Tenerife deja al Unicaja sin liderato

Guiado un día más por Marcelinho Huertas, autor de 22 puntos y seis asistencias, el Lenovo Tenerife se tomó la revancha de la final de la Liga de Campeones y derrotó, en un final de infarto, al Unicaja Málaga (87-86), que tuvo un triple de Tyler Kalinoski para ganar en la última jugada pero acabó dejándose el liderato de la Liga Endesa en la isla.



Tinerfeños y malagueños se volvían a ver las caras y, de nuevo, disputaron un partido vibrante, igualado y que no se decidió hasta el último instante, cuando el Unicaja, al que le bastaba con una canasta de dos puntos para seguir al frente de la clasificación, apostó por un triple del estadounidense, que en la jugada anterior había fallado dos lanzamientos seguidos desde la misma posición.



En el partido aplazado de la jornada 31, el Lenovo Tenerife empezó a un buen nivel en todas las facetas, dominando al Unicaja, sobre todo, en rebote. El tercer cuarto fue para el cuadro visitante que, pese a no jugar bien en la primera mitad, supo reaccionar e igualar el choque, pero el arreón final de Shermadini y Huertas acabó con las opciones visitantes.



Empezó muy decidido el Lenovo Tenerife en busca de controlar el partido desde el inicio. Cerró bien el juego interior del Unicaja lo que provocó que los malagueños tuvieran serios problemas en ataque, más aun cuando en los lanzamientos no estaban acertados.



El Tenerife imprimió velocidad y acierto, tanto por dentro como por fuera. Tras las primeras canastas de Cook (4-0), todos en la cancha empezaron a aportar. Salin, Huertas, Shermadini y Abromaitis subieron al marcador un rápido 12-2 (min.3), lo que obligó a Ibón Navarro a pedir su primer tiempo muerto.



El Lenovo Tenerife se manejó bien con estas diferencias en estos dos primeros cuartos y aunque en el segundo mejoró el Unicaja, con más acierto desde el exterior. El Tenerife supo mantener su ventaja. Llegó a estar a 16 puntos (25-9) en el primer cuarto, aunque llegó al descanso con una renta de ocho.



La diferencia en el rebote -22 el Tenerife y 9 el Unicaja- fue clave para que los tinerfeños tuvieran estas diferencias en el primer cuarto.



El Unicaja se puso las pilas en el tercer acto. Ya había avisado de su mejoría antes del descanso y un triple de Kalinoski y otro de Kravish en los primeros instantes del tercer cuarto pusieron el marcador en un apretado 49-47.



La renta del Tenerife se había perdido y aunque por momentos lo pasó mal, perdiendo incluso el control del marcador y llegando a tener ventajas en contra de hasta seis puntos (58-64 min. 28), los locales a base de un buen trabajo defensivo, supieron mantenerse firmes en el choque.



El inicio del tercer cuarto fue clave y con nombre propio: Gio Shermadini. Tres canastas suyas y una asistencia sobre Abromaitis tras robar el mismo el balón supuso que el Tenerife volviera a controlar el partido (74-68).



Ya el Lenovo no abandonaría el control del marcador, aunque el Unicaja, por momentos se lo puso muy complicado. Perry puso el nerviosismo de nuevo en la grada (80-77, min.36), pero Huertas, con una excelente dirección y anotación mantuvo a su equipo por delante.



El partido se lo pudo llevar cualquiera. A falta de dos minutos Kalinoski, con un triple, y Thomas con dos tiros libres, pusieron el marcador en un ajustado 87-86. Ya no se movió más el marcador, aunque los dos equipos lo intentaron. A Kalinoski se le salió un triple a falta de 46 segundos, a Vicedo, a falta de 20 segundos, igual. El último intento fue de Kalinoski y también fuera con lo que el triunfo se quedó en casa y el Tenerife sigue aspirando a acabar entre los cuatro primeros.



- Ficha técnica:



87 - Lenovo Tenerife (26+21+19+21). Huertas (22), Salin (2), Cook (9), Abromaitis (12), Sheremadini (14) –inicial-, Guerra (7), Fitipaldo (6), Diop (-), López (-), Sastre (9) y Vicedo (6)



86 - Unicaja (15+24+28+19). Díaz (4), Taylor (2), Barreiro (8), Osetkowski (10), Sima (2) –inicial-, Ejim (8), Carter (14), Kalinoski (12), Djedovic (6), Thomas (6), Kravish (3) y Perry (11).



Árbitros: Peruga, Martínez y Sánchez. Señalaron técnica a Thomas (min.8), al banquillo local (min.30) y al entrenador visitante, Ibón Navarro (min.36). Eliminaron por faltas a Abromaitis (min.39).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31, disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 4.953 aficionados. Antes del inicio del partido, pasillo de honor de los jugadores del Lenovo Tenerife al Unicaja de Málaga, recientemente campeón de la Liga de Campeones FIBA, precisamente al derrotar en la final al equipo tinerfeño en Belgrado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es