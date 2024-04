Otxandiano se arrepiente de lo que dijo sobre ETA y pide perdón a las víctimas

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha afirmado que se "arrepiente" de la respuesta que dio a una pregunta sobre ETA y ha pedido perdón a sus víctimas si con esas palabras hirió "su sensibilidad".



Otxandiano afirmó el pasado lunes al ser preguntado sobre ETA que fue un "grupo armado" y que depende de los "diferentes puntos de vista" considerarlo o no terrorista, término que no usó para referirse a dicha banda.



"Me arrepiento de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo que en campaña tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral", ha señalado.



El político de EH Bildu ha remarcado, en entrevistas en Radio Euskadi y en Telebilbao, que "habla y se acerca" a víctimas de ETA y "entiende su dolor", y ha asegurado que siente un "respeto absoluto" por todas ellas.



Ha reconocido que uno de los sectores políticos "que hoy pertenece a EH Bildu fue agente de dolor en el pasado", pero ha puntualizado que "después fue parte de la solución y hoy en día Bildu está en disposición de ser agente de la reconciliación".



"Prueba de ello es que en mis listas hay gente amenazada en su día por ETA", ha resaltado, y ha insistido en que EH Bildu "está siendo muy contundente y muy asertiva en el camino hacia la reconciliación y construcción de una memoria plural de respeto y reparación a todas las víctimas".



En su opinión, esta coalición "está dando pasos, seguramente insuficientes" en ese objetivo, y ha admitido que "aún faltan muchas cosas".



Ha enfatizado que ese proceso "tiene que ser multilateral", aunque ha asegurado que no piden "nada a nadie; no estamos en el reproche".



"Nosotros hacemos lo que entendemos que tenemos que hacer y vamos dando pasos en positivo, pero esos pasos y ese trabajo debe darse con discreción, fuera de los focos mediáticos y fuera del contexto y los intereses electoralistas", ha dicho.

