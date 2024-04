Moreno emplaza al PSOE a llevar ante el juez sus denuncias sobre contratos sanitarios

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha emplazado este lunes al PSOE a llevar ante el juez su denuncia por posibles irregularidades en los contratos sanitarios de emergencia tras la pandemia: "¿Por qué están perdiendo el tiempo? Si tan claro lo tienen, que vayan a los juzgados".



Moreno, que ha inaugurado este lunes el nuevo PET-TAC del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, ha conminado a los socialistas a "no perder ni un minuto" y acudir a los juzgados si tienen tanta "claridad" en sus denuncias.



El jefe del Ejecutivo autonómico se ha pronunciado así al ser preguntado por las palabras del portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, quien ha advertido de que lo que no pueda "poner en claro" el Parlamento sobre estos contraos sanitarios "lo va a poner en claro un juez", porque el PSOE si no puede investigarlo en la Cámara "lo va a denunciar".



Moreno ha recomendado "cierta prudencia" al PSOE cuando habla de corrupción en una comunidad donde se ha producido "el caso más grande" -por los ERE- y hay "más de cien causas abiertas" contra el anterior ejecutivo socialista de la Junta.



"Hablar de irregularidades o corrupción es llevar la memoria colectiva de los andaluces a épocas pasadas que fueron muy tristes, donde el nombre de Andalucía era sinónimo de corrupción", ha añadido.



Moreno ha defendido la "máxima transparencia y honestidad" de su gobierno, que trabaja "para evitar cualquier tipo de irregularidad", de lo que ha puesto como ejemplo la denuncia que presentaron ante la Fiscalía por un intento de comisiones, que ya fue archivado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es