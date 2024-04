La condición de investigado de Rocha no le impide ser presidente

La condición de Pedro Rocha como investigado en el procedimiento por posibles irregularidades en la Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales no le impide ser candidato a la presidencia de esta, según la orden ministerial que regula las elecciones federativas y el reglamento electoral de la propia RFEF.



Ni la orden ni el reglamento hacen mención expresa como causa de inelegibilidad a la condición de investigado, a la que Rocha pasó este viernes tras no responder a las preguntas de la Fiscalía en el juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, donde acudió a declarar como testigo.



Tanto la orden, en su artículo 17, como el reglamento de la RFEF, en su artículo 36, exigen para los candidatos "no estar inhabilitados para ocupar cargos directivos o de representación en el ámbito deportivo por resolución firme en vía administrativa dictada por el órgano disciplinario competente, ni estar inhabilitada para el desempeño de cargo público o de representación por sentencia judicial firme, ni estar inhabilitada en el ámbito deportivo por resolución definitiva de un tribunal deportivo, una federación nacional o internacional".



Fuentes jurídicas consultadas por EFE explicaron que el dirigente extremeño puede seguir adelante con su candidatura de acuerdo a la normativa vigente, aunque desde el punto de vista ético pueda interpretarse de forma distinta y a expensas de la resolución que debe emitir el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).



El TAD debe decidir si abre o no expediente sancionador a Rocha y al resto de miembros de la comisión gestora de la RFEF, por presuntamente haberse extralimitado en sus funciones.



El TAD recibió una petición razonada del Consejo Superior de Deportes (CSD) al respecto tras la presentación de una denuncia en este sentido de Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe).



Según Galán, el TAD ya ha decidido abrir expediente a Rocha e inhabilitarlo, lo que impediría seguir adelante con su candidatura.



El cambio de testigo a investigado de Rocha se produjo este viernes, prácticamente a la vez que la comisión electoral de la RFEF declarara su candidatura como la única válida en las elecciones para finalizar el mandato de Luis Rubiales 2020-2024.



Pedro Rocha (Cáceres en 1955) fue elegido en 2013 presidente de la Federación Extremeña de Fútbol y en mayo de 2018 vicepresidente de la RFEF, responsable de fútbol sala y en 2020, vicepresidente económico. En mayo de 2022 fue designado presidente de la Mutualidad de Futbolistas.



Tras la crisis generada por el comportamiento de Luis Rubiales en la final del Mundial femenino, el pasado 24 de agosto, un día antes de la Asamblea General de la RFEF en la que este aseguró que no iba a dimitir, Rocha se convirtió en el único vicepresidente del organismo después de que Rubiales cesara al resto de vicepresidentes.



Pasó a ser vicepresidente interino de la RFEF cuando la FIFA suspendió temporalmente a Rubiales y cuando este dimitió pasó a presidir la comisión gestora.



Al frente de esta hace unos días prescindió de los servicios de otros investigados en la causa que instruye el juzgado de Majadahonda Tomás González Cueto, asesor externo de la RFEF, y los directores relacionados con la misma, Pedro González Segura (servicios jurídicos) y José Javier Jiménez (recursos humanos).



Antes lo hizo del seleccionador femenino Jorge Vilda; el responsable de integridad, Miguel García Caba; el secretario general Andreu Camps y el director de comunicación, Pablo García Cuervo, además de suspender cautelarmente a Rubén Rivera, director de marketing, y al de la selección, Albert Luque.

