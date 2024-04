Vicente Guilarte plantea al CGPJ irse en verano si no hay renovación: "No pinto mucho"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se plantea dejar el cargo en verano si no se acepta la propuesta que va a hacer para la renovación de ese órgano y admite: "Mi papel está un poco deteriorado y no pinto mucho".



En una entrevista en Onda Cero, Guilarte ha explicado así la noticia que publica este viernes El Español acerca del comentario que hizo a sus compañeros durante la reunión de la Comisión Permanente sobre su intención de dejar el cargo ante el bloqueo de la institución desde hace más de cinco años.



"Se planteó la previsión de reuniones y cuando salió lo de agosto, yo les dije: ponerlo cómo queráis, que yo en agosto no tengo mucha intención de seguir por aquí. Ese fue el planteamiento, del que se ha sacado quizá demasiada punta", ha matizado, tras señalar que con las fechas de caducidad "pasa igual que con los yogures, te los puedes tomar luego".



Fuentes del CGPJ han precisado a EFE que Guilarte no anunció su marcha, sino que hizo una reflexión en la que planteó que en verano no debería estar en el cargo.



Es más, las fuentes enmarcan sus palabras en un tono "totalmente coloquial" porque Guilarte no hablaba de sí mismo, sino de todos, ya que no entendía como podían pensar en la agenda de agosto. Lo que ocurre, añaden las fuentes, es que hay vocales de la Permanente que están deseando que se marche y se agarran a lo que quieren oír.



En la entrevista, ha indicado que su intención antes de abandonar el Consejo es "propiciar la renovación" de este órgano, y ha anunciado que tiene articulada una propuesta para mandarla al Congreso, Senado, partidos y asociaciones. "Y a partir de lo que surja de ahí, yo creo que mi papel aquí está un poco deteriorado y no pinto mucho".



"Percibo que dentro del Consejo tampoco tengo muchos apoyos, mis ideas no son las de vocación de permanencia que aquí tienen algunos, y creo que quizá es el momento que otro se ponga al frente", ha asegurado.



Por eso, ha manifestado que antes de dejar el cargo quiere presentar a esos organismos su propuesta a partir del lunes porque "esa fórmula última del extranjero que teníamos por ahí (en alusión al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders) no tengo ni noticia de lo que se está diciendo, si es que se está diciendo algo".



Su propuesta pasa por un cambio en la manera de elegir a los integrantes de los tribunales "para evitar la discrecionalidad" mediante "un baremo objetivado de cuáles son los criterios para reunir méritos para ser integrante de unos tribunales".



"No es difícil articularlo, hace falta un tribunal especializado con rotaciones para que no se pueda utilizar la designación políticamente", ha observado.



A este respecto ha recordado que actualmente hay 122 nombramientos pendientes (el CGPJ en funciones tiene vetado hacerlos), y ha considerado que si se designan con un Consejo que se "elija por los partidos y con una exigencia de fidelidad política, sería dramático para el CGPJ".



En todo momento ha dejado claro que esta propuesta la hace "a título personal" y ha criticado que entre algunos de sus compañeros percibe una idea de permanencia "ad infinitum",



"Ando bastante solo, alguno estaría en esa idea, pero no muchos", ha lamentado, y ha destacado en este sentido que el fue designado presidente del CGPJ por ser el vocal de más edad "no por representatividad".

