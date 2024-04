Cinco heridos en protesta contra el Gobierno en Tel Aviv atropellados por un coche

Cinco personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, anoche durante las protestas en Tel Aviv para demandar un acuerdo para liberar a los rehenes y elecciones anticipadas, que registraron un récord de más 100.000 asistentes y donde se produjeron algunos altercados violentos.



"La mujer gravemente herida está consciente. Cuatro costillas rotas, cráneo sangrante y dientes rotos. Basta de incitación, basta de violencia, vaya escoria. Ya has destruido suficiente, ¡vete!", anunció en X uno de los líderes de las protestas, Moshe Radman, en un mensaje dirigido al primer ministro, Benjamín Netanyahu.



El atropello fue aparentemente intencionado por un vehículo en el que iba una pareja partidaria del primer ministro, que increpó a los manifestantes por ser "izquierdistas", ya que las manifestaciones de las familias y seres queridos de los rehenes, que abogan desde hace seis meses por su liberación, se han fundido con un viejo movimiento de protestas antigubernamental desde la semana pasada.



Al cumplirse seis meses del ataque de Hamás del 7 de octubre y de la guerra en Gaza, los manifestantes acudieron el sábado por la noche a mítines semanales en todo Israel -también en Jerusalén, Haifa, Cesarea, Kfar Saba, Ranana- para protestar contra el gobierno actual, exigir elecciones y un acuerdo inmediato con rehenes.



El incidente generó amplias condenas y preocupaciones sobre la profundización de las tensiones sociales a medida que continúa la guerra lanzada en respuesta al ataque de Hamas.



"El atropello de anoche en la avenida Kaplan de Tel Aviv es resultado directo de la incitación proveniente del gobierno y de la máquina de envenenar. Envío de deseos de recuperación a los heridos. La policía debe tratar a los depredadores con toda la severidad de la ley", afirmó en X el líder de la oposición, Yair Lapid.



"No seremos disuadidos ni se nos obligará a dejar de protestar hasta que los secuestrados sean devueltos y este terrible gobierno caiga", agregó.



En la masiva manifestación antigubernamental de Tel Aviv, algunos manifestantes se enfrentaron con la policía, con al menos cinco arrestos, y miles marcharon luego hacia la sede de Histradrut, la federación de sindicatos del país, para demandar la convocatoria de una huelga general.



En Tel Aviv manifestantes con banderas israelíes y carteles contra el gobierno coreaban “Elad, lo sentimos”, en luto por el rehén asesinado Elad Katzir, cuyo cuerpo fue recuperado en una operación anunciada por el Ejército ayer, aparentemente asesinado en enero por la Yihad Islámica.



“Elad, lamentamos no haber presionado más, habernos quedado en casa, no haber puesto el mundo patas arriba”, gritó el manifestante que encabezaba el cántico.



Este domingo se cumplen seis meses de la masacre de Hamás del 7 de octubre, que dejó, además de una conmoción general en el país, unos 1.200 muertos y más de 250 secuestrados, de los que 112 rehenes han regresado con vida a Israel y 129 siguen cautivos, una treintena de ellos muertos.



Ese mismo día, Israel declaró la guerra a Hamás con una dura ofensiva militar en la Franja en la que ya han muerto más de 33.100 gazatíes, y ha dejado el enclave sumido en la destrucción y el hambre.

