Edurne revela que su boda con De Gea fue una divertida película de acción: "Les secuestré"

Recién llegada de unas idílicas vacaciones de Semana Santa en las Islas Bahamas junto a David de Gea y su pequeña Yanay, de 3 años, Edurne ha visitado este miércoles 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single, 'Nada'.

En uno de sus momentos más dulces, en los que la vida le sonríe tanto a nivel personal como profesional. Inmersa en la grabación de su octavo álbum, la madrileña está a punto de empezar las grabaciones de 'La Voz Kids' en Antena 3, proyecto en el que se estrena como coach después de su sorprendente salida de 'Got Talent' (Tele 5) tras 10 años como parte del jurado. Pero la cantante no solo ha hablado en el programa de Pablo Motos de su última y pegadiza canción, sino que también ha revelado algunos detalles inéditos ¡y sorprendentes! de su boda con el futbolista. ¡Una auténtica película de acción!

Después de 13 años de relación y una hija en común, Edurne y de Gea ponían la guinda a su historia de amor dándose el 'sí quiero' en una íntima y romántica ceremonia en Menorca el 1 de julio de 2023, hace casi un año. Un enlace al que solo acudieron 80 invitados -entre los que se encontraban Risto Mejide y Natalia Almarcha, Dani Martínez o Santi Millán- y en el que la artista cumplió uno de sus sueños, convirtiendo el día más especial de su vida en una divertida montaña rusa de emociones que dejó a sus seres queridos sin palabras.

Y es que no soló llegó a su propia boda subida en una tirolina, sino que convirtió la celebración en una "yincana", como ha revelado a un Pablo Motos que no salía de su asombro: "Mi intención es casarme una vez en la vida y tiene que ser a lo grande. Tenía que ser algo que nos representara". "Después del postre, los secuestré, los metí en furgonetas... había como 20 secuestradores, tiraron la tarta, la destrozaron. Soy muy jugona, me gusta disfrutar y me gustan los scape room. Les llevé a otro sitio, donde teníamos preparado juegos, Fornite, una feria, una fiesta de la espuma...", ha desvelado entre risas, reconociendo que estas sorpresas fueron un auténtico "subidón" con las que cumplió "un sueño".

