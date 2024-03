Francia pide a Putin, que señala a Kiev, que no instrumentalice el atentado

Francia ha lanzado un mensaje a Vladimir Putin para que no instrumentalice el atentado del viernes en Moscú, después de que el presidente ruso hubiera señalado, sin acusar directamente, la responsabilidad de Ucrania.



El ministro de Asuntos Europeos, Jean-Noël Barrot, ha reiterado este domingo que los franceses son "solidarios con el pueblo ruso" ante este ataque en un centro comercial de las afueras de Moscú que causó al menos 133 muertos



"Tiene que aclararse este acto odioso y bárbaro, que no debe ser instrumentalizado", ha añadido Barrot en declaraciones al canal BFMTV en el que ha justificado los llamamientos que hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, para que dieran un paso adelante en su apoyo a Ucrania.



Preguntado sobre si considera que Putin está instrumentalizando la masacre del viernes al no haberse referido en ningún momento a la reivindicación del Estado Islámico y haber sugerido que a los autores se les había preparado la huida desde Ucrania, el ministro francés ha contestado que llevan constatando "desde hace semanas y meses un endurecimiento de la posición de Vladimir Putin".



Eso ha quedado en evidencia -ha precisado- en una mayor represión en el interior de Rusia y en el exterior en las campañas de desinformación en Europa y en el "uso de la alimentación como un arma", mediante la inundación del mercado de cereales.



También ha insistido en ese endurecimiento de la posición de Putin cuando se le ha interrogado sobre el misil ruso que esta mañana ha entrado en el espacio aéreo polaco, según las autoridades de Varsovia.



Y ha añadido que para hacerle frente, en línea con lo que viene propugnando Macron desde hace semanas, los líderes de la Unión Europea acordaron en su cumbre del jueves y el viernes en Bruselas avanzar "un avance histórico" con una posición "unida" para dotarse de capacidades industriales para armarse.



En su primera reacción al atentado en la noche del viernes, el presidente francés había condenado "con fuerza el ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico en Moscú" y había manifestado "solidaridad con las familias de las víctimas, con los heridos y con el pueblo ruso".



Su Ministerio de Exteriores había subrayado, por su parte, en que "se tienen que aclarar totalmente estos actos odiosos".

