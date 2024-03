Las empresas turísticas admiten preocupación por la gestión del aumento de viajeros

Las empresas turísticas reconocen tener una "fuerte preocupación" por la gestión adecuada de las cargas turísticas en Andalucía y el impacto negativo que puede generar en residentes, turistas y negocios que los visitantes no tengan una "experiencia satisfactoria".



La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha presentado este jueves el 'Estudio sobre la aportación de las empresas turísticas andaluzas a la economía andaluza' -elaborado en colaboración con la Universidad Loyola Andalucía y con el apoyo de la Consejería de Turismo- que incide tanto en el impacto de esta industria como los principales desafíos que afronta para asegurar su calidad.



Según ha afirmado el autor principal del informe y director del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Loyola Andalucía, Horacio Molina, uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector es abordar esta gestión de los turistas, porque la experiencia positiva de los visitantes depende de si los residentes están satisfechos.



"Es fundamental para la experiencia del visitante la aportación que hace el residente y, si este no está satisfecho, se ve mermada la calidad del visitante", ha indicado.



Para Molina, esta correcta gestión se puede realizar con el uso de tecnologías en gestión urbanística, con planificación de cuáles son los espacios dentro de las ciudades que deben tener en cada momento ofertas de ocio para que, así, no estén concentradas en los mismos lugares, y mediante la mejora de la movilidad urbana para que la población no se concentre en determinados sitios.



En este sentido, la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, ha manifestado a los periodistas que la región es "líder" es la realización de estudios y casos prácticos en los que se mide "de forma inteligente" cómo gestionar las cargas turísticas.



Según De Aguilar, recientemente han realizado un análisis sobre la percepción de los residentes sobre los turistas que concluye que el 88 % de los vecinos "quiere" turismo, que el 90 % cree que le afecta a su economía y que "solo" el 17 % considera que los visitantes le perjudican en "algún sentido de su vida diaria".



El estudio de la CEA refuerza el valor y el impacto positivo que el turismo genera en Andalucía, así como su efecto multiplicador en la economía: por cada 100 euros demandados en el sector turístico, la economía produce 148 euros.



Como ha subrayado el presidente de la patronal, Javier González de Lara, el turismo es un valor añadido en la región que genera "no solo" empleo, sostenibilidad, riqueza, cultura, patrimonio o gastronomía, sino que cohesiona el territorio y hace que la riqueza de Andalucía sea mayor.



"Lo que queremos los empresarios es que se hable bien de una industria determinante. Queremos demostrar a la sociedad andaluza y a las administraciones lo mucho que aporta la industria y romper sesgos ideológicos donde se habla de gentrificación, turismofobia y palabras que a veces no terminamos de entender los empresarios", ha afirmado.



En esta línea, el estudio indica que gracias al turismo en Andalucía hay una amplia industria cultural, un sector tecnológico "muy desarrollado", mayores conexiones aéreas y que, además, hay una apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente.



De acuerdo con el análisis en el que han estudiado los impactos cualitativos de las empresas turísticas en la economía, este sector es "inclusivo" y puede desempeñar un papel importante a la hora de abordar el reto demográfico.



En 2022, el sector turístico, que representa el 12 % del PIB andaluz, ocupó a 408.300 miles de personas (12,5 % del empleo en la región).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es