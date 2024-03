Nintendo anuncia otra película de 'Super Mario Bros' para 2026

Nintendo anunció este domingo que habrá una secuela de 'Super Mario Bros: La película' (2023), que se estrenará el 31 de abril de 2026 en Estados Unidos y en "muchos otros países", precisó el presidente de los estudios Illumination, Chris Meledandri, que realizarán el filme junto a la compañía japonesa de videojuegos.





"Nuestros directores, Aaron Horvath y Michael Jelenic y nuestros talentosos artistas de los estudios de Illumination en París que dieron vida al Reino Champiñón en 'Super Mario Bros: La película', han estado ocupados desarrollando bocetos para el guion y diseñando poco a poco nuevos escenarios", ha explicado Meledandri en un vídeo lanzado con motivo del 'Mario Day'.



El creador del personaje, Shigeru Miyamoto, dijo por su parte que aún no tienen detalles que contar de la nueva película y se limitó a señalar que "se expandirá" el universo de Super Mario Bros.



También anunció las fechas de lanzamiento de nuevos juegos de la saga, 'Paper Mario: La Puerta Milenaria' (23 de mayo de 2024) y 'Luigi's Mansion 2 HD' (27 de junio de 2024).



Los aficionados de Super Mario celebran cada 10 de marzo el día internacional del fontanero más famoso de siempre, que cuarenta años después de su primera aparición, sigue en pleno auge de popularidad gracias al incesante lanzamiento de videojuegos, películas o contenido de todo tipo relacionado con su universo.



Y se eligió el día 10 de marzo como el día oficial de Super Mario por el parecido visual de la abreviatura de la fecha ('mar10') con el nombre 'Mario'.



No obstante, el cumpleaños de Mario, en sentido estricto, es el 13 de septiembre, pues en dicha fecha, en 1985, el bigotudo personaje apareció por primera vez en los hogares de Japón, a través del videojuego 'Super Mario Bros' para la consola Famicom, que se comercializaría en América y Europa con el nombre de Nintendo Entertainment System (NES).



No obstante, esta no era su primera aparición en las pantallas, ya que Mario había debutado en 1981, en el videojuego 'Donkey Kong', un imprescindible de las entonces tan populares salas de juegos recreativos.



Desde entonces se han lanzado más de un centenar de juegos y ha vendido más de 421 millones de copias de sus aventuras en todo el planeta y más de 10 millones en formato físico en España, según los datos de Nintendo.



Siempre fiel a sus señas de identidad —un bigote, una gorra roja y un peto azul—, a lo largo de los años, se ha ido rodeando de un nutrido e inseparable grupo de amigos que le acompañan en sus aventuras. El primero fue su hermano Luigi, que estuvo a su lado casi desde el principio. Después llegaron la princesa Peach y Toad, la princesa Daisy, el dinosaurio Yoshi o Toadette, entre muchos otros.



A lo largo de los más de cien juegos que ha protagonizado, Mario ha estado presente en todas y cada una las consolas de Nintendo; donde se ha podido transformar, gracias a sus míticos potenciadores, con la gorra con alas —en "Super Mario 64" (1996), de Nintendo 64—; que permitía que Mario surcara los cielos.



Una de las sagas más populares de este universo es la de 'Mario Kart' y, de hecho, 'Mario Kart 8 Deluxe'", el título más reciente de esta serie, es el juego más popular de Nintendo Switch.



Desde su lanzamiento en 2017 hasta diciembre de 2023 ha vendido más de 60,58 millones de copias en todo el mundo. De ellas, más de 1,2 millones adquirieron el título en España.



Entre los hitos que mejor reflejan el impacto de Mario, destaca el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades que recibió MIyamoto en 2012.

