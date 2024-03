Abascal avisa a Sánchez ante la amnistía: "No habrá tregua para el Gobierno de malvados"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la ley de amnistía, que "no habrá tregua ni paz para este Gobierno de malvados" y le ha acusado de hacer una ley que en un futuro pueda evitar ser juzgado "por traición".



Minutos antes de participar en la protesta que se inicia este mediodía en la Plaza de Cibeles de Madrid en favor de la unidad de España y para pedir la dimisión de Sánchez, el presidente de Vox también ha pedido al PP que "cese todos los contactos con el PSOE" y no vaya a Europa a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



"Sorprende que el PP esté hoy aquí y el miércoles en Bruselas con Bolaños. Genera confusión", ha incidido tras volver a urgir a los populares que en el Senado impidan que la ley de amnistía sea tramitada en la Cámara Alta y criticar que PP y PSOE se quieran repartir "las comisiones parlamentarias y también los jueces".



Abascal ha señalado que "no habrá tregua ni paz para este Gobierno de malvados y que Vox actuará en todos los frentes.



"Pedro Sánchez representa a la mafia socialista y a los que tracionan al pueblo", ha reiterado el líder de Vox.

