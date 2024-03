PP registra la petición de dimisión de Armengol, "colaboradora necesaria" del caso Koldo

El Partido Popular ha registrado este lunes un escrito en el Congreso de los Diputados en el que pide la dimisión de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, a la que considera "presunta colaboradora necesaria de la estafa" del caso Koldo en su etapa como presidenta de Baleares.



El PP también ha reclamado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre una presunta trama corrupta que afecta y cerca a su "partido, su Gobierno y su entorno más personal" y ha vuelto a acusar al jefe del Ejecutivo de conocer y tapar este caso.



El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha registrado este lunes el escrito acompañado por la dirección de su grupo parlamentario y ante la prensa ha subrayado que Armengol no puede seguir "un minuto más" como tercera autoridad del Estado tras la compra de mascarillas a la presunta trama corrupta cuando presidía Baleares.



"Los primeros días podríamos haber pensado que Armengol era víctima de una estafa, hoy sabemos que desarrolló un papel clave para que esta estafa se haya podido producir. Conocía que las mascarillas eran defectuosas y las recepcionó y pagó a una velocidad inusitada", ha señalado Tellado ante los periodistas.



Según el PP, Armengol ha pasado de posible víctima a "presunta colaboradora necesaria" porque pagó "mascarillas inservibles sabiendo que eran una estafa" y el dinero de los ciudadanos de Baleares terminó costeando "los Ferrari de los implicados en la trama".



El partido de Alberto Núñez Feijóo pide por ello la marcha de la presidenta del Congreso y también que dé la cara porque lo ocurrido "no se arregla anulando actos de su agenda pública".



Fuentes de la presidencia del Congreso han señalado a los medios de comunicación, que Francina Armengol, hará declaraciones este martes, poco antes de que se reúna la Mesa de la Cámara Baja.



A lo largo de este lunes, Armengol tiene previsto reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Henry Fabián, durante una visita institucional al Congreso.



La presidenta de la Cámara, según los organizadores, tenía previsto asistir a la inauguración del XI Foro de Economía organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá.



Así lo ha asegurado la secretaria segunda de la Mesa, Isaura Leal, que ha señalado en la inauguración que "era su intención clara" asistir al inicio de las jornadas "pero su agenda institucional es intensa y finalmente no ha podido".

