El PP aumenta la presión contra Armengol: pedirá formalmente su dimisión en el Congreso

El PP redoblará esta semana la presión contra el PSOE por el caso Koldo al registrar en el Congreso una petición de dimisión de su presidenta, Francina Armengol, por su "evidente implicación" en la trama, mientras los socialistas se defienden al decir que "ni una lección del PP" sobre corrupción.



El anuncio lo ha hecho este domingo el portavoz parlamentario de esa formación, Miguel Tellado, cuyo nombre también aparece en la trama, cuando Koldo comunica a un empresario implicado que había quedado con "Miguel Tellado y 'Alberto'", sin especificar quién es este último, para frenar la reclamación de Baleares por las mascarillas, que no eran servibles.



En A Coruña, Tellado ha arremetido contra Armengol al manifestar que "no puede seguir ni un minuto más" al frente de la presidencia del Congreso de los Diputados porque "no está capacitada ética, moral ni políticamente", por eso este mismo lunes va a registrar la petición de dimisión en la cámara, que esta semana no tiene pleno.



Armengol, anteriormente presidenta de Baleares y que adquirió mascarillas a la supuesta trama en condiciones que están ahora bajo investigación judicial, está generando un "daño enorme" a la Cámara, según el dirigente del PP.



Desde el PSOE, el secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha instado a no aceptar "ni una lección del PP" sobre corrupción, de un partido que "no ha aprendido de los casos que le han salpicado" y a cuyo presidente ha acusado de "difamar" y "calumniar".



En un encuentro en Bilbao con integrantes de su candidatura a las próximas elecciones vascas, Andueza ha dicho que "tras casi seis años en el gobierno de España", los socialistas han respondido al "único caso de corrupción" que han tenido con "inmediatez" y "contundencia", no destruyendo "pruebas a martillazos", en alusión a los discos duros del extesorero del PP, Luis Bárcenas.



Por otra parte, el caso Koldo ha enfrentado a socialistas y populares en Castilla la Mancha, poco después de conocerse que el Gobierno de Emiliano García Page rechazó una compra de mascarillas de la trama de Koldo por "ser claramente defectuosas".



El portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha criticado el "silencio atronador" del secretario regional del PSOE y presidente autonómico, Emiliano García-Page, sobre la dimisión del exministro José Luis Ábalos y Francina Armengol por el caso Koldo.



En declaraciones a los medios, Serrano ha expresado su "perplejidad" por el hecho de que García-Page todavía no haya hecho declaraciones "acerca de si los presuntamente implicados en la trama del caso Koldo tienen que abandonar sus cargos".



Quien ha respondido ha sido el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que ha considerado que el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, tiene una "oportunidad de oro" de retractarse de lo que ha venido diciendo contra García-Page y los socialistas por el caso Koldo, porque "no se puede hacer una política siempre de insidias, de calumnias"



En su opinión, Núñez no puede seguir con estos planteamientos "mucho menos cuando sabemos por el sumario de la Audiencia Nacional que, en Castilla-La Mancha, ni por activa y por pasiva, ni por perifrástica se contrató con ninguna empresa, ni de las que están investigadas ni de las que fueron intermediarias".



Además, este domingo el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha tildado de "irresponsabilidad" que la federación socialista de Huesca haya pedido su relevo al frente del partido en la Comunidad, justo cuando esta semana se ha conocido que durante su etapa como presidente regional rechazó comprar mascarillas a la trama por su elevado precio.

