Ana Peleteiro, bronce mundial de pista cubierta en triple salto

La gallega Ana Peleteiro, con una marca de 14.75 metros, logró la medalla de bronce en triple salto en los Mundiales de atletismo de pista cubierta disputados en Glasgow (Escocia), en los que se proclamó campeona la atleta de Dominica Thea Lafond y fue subcampeona la joven cubana Leyanis Pérez Hernández.



Sin la venezolana Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo al aire libre y tres bajo techo, ni la ucraniana Maryna Bej-Romanchuk, triple subcampeona mundial, el concurso de triple salto quedó muy abierto. Y más cuando minutos antes de la final otra aspirante al podio, la cubana Liadagmis Povea, anunció que no participaría.



Peleteiro, justo cinco años después de proclamarse campeona de Europa bajo techo en la misma pista del Emirates Arena, volvió a subirse al podio aunque en esta ocasión para recoger un bronce.



La gallega, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, comenzó el concurso con un discreto salto de 13.93 metros. Para el segundo, la concentración fue máxima, hasta el punto que antes de saltar tuvo que esperar un minuto en línea de carrera a que se disputara una serie de los 60 vallas femeninos y, con el rostro serio y mirando de frente, no desvió ni un segundo la mirada hacía su lado derecho. Llegó hasta los 14.67, su mejor salto desde la final olímpica y el segundo mejor bajo techo tras los 14.73, precisamente en Glasgow en 2019.



Con una medalla prácticamente asegurada, la pupila del cubano Iván Pedroso, con el que entrena en Guadalajara, se quitó un peso de encima y pudo afrontar los siguientes saltos más relajada.



En el tercero llegó hasta los 14.64, el cuarto fue nulo y el quinto alcanzó los 14.75, una marca inalcanzable para la estadounidense Keturah Orji, que solo llegó hasta los 14.36 y concluyó cuarta.



La ganadora fue Thea Lafond, la atleta de Dominica, que hizo 15.01 -marca personal-, y segunda la cubana Leyanis Pérez Hernández, que alcanzó los 14.90, su marca de la temporada.



La joven atleta de Pinar del Río, de 22 años y 1,84 metros de altura, demostró en Glasgow su progresión a nivel internacional con otro nuevo podio, esta vez bajo techo, tras el bronce del pasado Mundial al aire libre de Budapest, en el que fue tercera compitiendo en la final con Yulimar Rojas y Maryna Bej-Romanchuk.



Leyanis Pérez llegó a Glasgow con la mejor marca de la temporada (14.86) de las dieciséis finalistas en competición y se marcha de la ciudad escocesa con una plata y marca personal.



La otra cubana en competición, Liadagmis Povea, causó baja unos minutos antes de empezar la final y no saltó.

