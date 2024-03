Tiroteos esporádicos, saqueos e incertidumbre marcan la jornada en Haití

Continúan los tiroteos esporádicos y los actos de saqueo este sábado en varios barrios en el área metropolitana de Puerto Príncipe, creando una situación de miedo, incertidumbre y alerta constantes entre la población.



Aunque las actividades se han reanudado tímidamente con muy poca gente en las calles, los mercados públicos han funcionado y la gente aprovecha la oportunidad para abastecerse de suministros y prepararse para cualquier eventualidad que surja tras los episodios de violencia que se registraron durante las últimas jornadas.



En el centro de la capital la gente sigue abandonando las zonas en las que se suceden los enfrentamientos, incrementándose así el número de personas desplazadas que viven en campos de refugiados huyendo de las bandas armadas.



Los padres ya se preguntan sobre la actividad lectiva de cara al próximo lunes, en un contexto de creciente crisis de seguridad que desde hace tiempo supone que los escolares pierdan muchas horas de clase.



El Hospital Universitario del Estado (HUEH), único hospital público de la capital, dejó de funcionar debido a sangrientos enfrentamientos entre fuerzas policiales y bandas armadas.



"No podemos seguir operando debido a los enfrentamientos que se están produciendo en los alrededores del hospital desde hace tres días", dijo a EFE el director del hospital, el doctor Jude Milcé.



Las bandas armadas, como anunció el líder pandillero Jimmy Cherizier, alias 'Barbecue', durante una conferencia de prensa ofrecida este viernes, tienen en la mira a las instituciones públicas ubicadas en la parte baja de la ciudad y zonas controladas por bandas que hacen parte de su coalición.



Uno de sus objetivos este sábado es la Penitenciería Nacional, principal prisión del país ubicada en el centro de Puerto Príncipe, donde hay encarcelados numerosos miembros de las bandas, y si las autoridades no toman medidas contundentes ante el asedio en las próximas horas las bandas van a tomar la cárcel.



En nota publicada este sábado, el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Marndr) informó que en la jornada del jueves 29 de febrero, especialmente violenta, sus instalaciones fueron atacadas por hombres fuertemente armados.



Durante este ataque, que duró varias horas, los agentes de seguridad del Ministerio no se salvaron de la violencia y los grupos armados se llevaron importantes documentos administrativos, incluidos cheques de nómina emitidos a favor de los empleados.



"Estos bandidos destrozaron y luego saquearon la institución, llevándose los materiales y equipos", denunció la Marndr, que condenó estos actos y advirtió a las instituciones financieras sobre las consecuencias de cualquier transacción con los cheques del Tesoro Público robados durante el saqueo.



El Ministerio indicó que se está preparando para evaluar los daños y el alcance de las pérdidas y pidió a las autoridades judiciales y policiales que tomen todas las medidas necesarias y adecuadas para perseguir a estos criminales.



En los alrededores de la Embajada de Estados Unidos también se producen regularmente tiroteos y violencia relacionada con pandillas y, ante el incremento de los disturbios, continúa aconsejando a todos los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Haití.



Además, recomienda a los que ya se encuentran en el país que tengan extrema precaución en áreas en conflicto y que eviten manifestaciones y otras aglomeraciones de personas. E

