Nebulossa responde a las críticas tras su triunfo en el 'Benidorm Fest' con 'Zorra'

No ha habido sorpresas en la final del 'Benidorm Fest'. Nebulossa partían como los grandes favoritos y este sábado se alzaban con el 'Micrófono de bronce' y el pasaporte directo para representar a España en Eurovisión 2024 con su 'Zorra', que ya se ha convertido en un himno del empoderamiento femenino.

El dúo de electropop coge el testigo de Blanca Paloma y, como ya han dejado claro, van a por todas y el próximo mes de mayo, en Malmö, se dejarán la piel para que nuestro país vuelva a conquistar el Eurofestival tras las victorias de Massiel en 1968 y Salomé en 1969.

"Esto es algo increíble. No me lo puedo creer. Estoy viviendo un sueño. Tengo que agradecer a todas, todos, todes que sois maravillosas y vamos a seguir zorreando" exclamaba muy emocionada María Blas, vocalista de Nebulossa, tras imponerse a María Peláe, st. Pedro, Angy Fernández, Jorge González, Sofía Coll, Miss Caffeina y Almácor en la reñida final del 'Benidorm Fest'.

Una victoria a la que ya rodea la polémica, y no por las voces críticas que creen que 'Zorra' y su potente mensaje no es la mejor propuesta para que España arrase en Eurovisión, sino porque horas después de hacerse con el 'Micrófono de Oro' surgieron las informaciones de que María Blas y su marido, Mark Dasousa -padres de dos hijos de 23 y 11 años- querían darse a conocer para el gran público pero no representar a nuestro país en el festival.

Algo que el dúo no ha tardado en negar rotundamente. "No esperábamos esto para nada. Estamos tratando de asimilarlo. Nuestra ilusión simplemente era darnos a conocer y que se reconozca nuestro trabajo. No entraba en nuestros planes ir a Eurovisión, pero iremos a muerte", han prometido, asegurando que se dejarán la piel en Malmö "por todos los que han defendido esta canción y por respeto a esas personas que han cogido nuestra canción como suya".

En sus primeras declaraciones tras ganar el 'Benidorm Fest' María Blas y Mark Dasousa también han reaccionado a las críticas y han explicado que el objetivo de 'Zorra' no es otro que "transformar la palabra zorra en algo bonito. ¿Por qué tiene que ser el zorro algo bueno y la zorra algo malo? Ser una zorra es saber lo que uno quiere". "Pero tenemos una edad y las cosas las ves y las llevas de otra manera. No tenemos 20 años y me la suda todo" han añadido, dejando claro que llevarán su mensaje "feminista, de igualdad y de empoderamiento" hasta la "última consecuencia".

