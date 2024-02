Gabriela Guillén habla de las transferencias, de su relación con Bertín y su bebé

Esta noche se emitía la entrevista de la fisioterapeuta durante la emisión en '¡De viernes!' y, aunque no ha aparecido de manera presencial, ha contado con el apoyo de Raquel Arias como su defensora para responder las dudas que iban surgiendo por parte de los diferentes colaboradores.

Una de las polémicas más comentadas durante los últimos meses es la relacionada en torno a las trasferencias emitidas por Bertín Osborne. La joven mamá aseguraba que "no le he pedido dinero nunca, ni a él ni a nadie", defendiéndose ante las acusaciones de oportunismo que ha recibido. A pesar de ello, ha reconocido que sí recibió dos transferencias y en plató comentaban que el resto de pagos estarían justificados como tratamientos estéticos que le habría hecho al cantante.

Recordaba que el embarazo había sido algo sorpresa para ambos, que no tenían pensado ser padres juntos y que tomaban cuidados "como cualquier pareja". Reconocía emocionada que se ha sentido sola yendo a las revisiones sin compañía dado que sentía que no podía confiar en nadie. Le duele no haber podido compartir las ecografías, los latidos con nadie. Confesaba haber acudido a urgencias en más de una ocasión debido a ataques de ansiedad.

Respecto a las supuestas parejas que ha tenido en los últimos meses, se tomaba el asunto con humor y aseguraba que "no conozco a ningún Mauro, alucino que puedan inventarse cosas" y respecto a la pareja de origen cubano, respondía que "fíjate que lo tenía y no lo sabía". También quiso aclarar que ha tenido relaciones con personas de diferentes nacionalidades aunque negaba que su expareja fuera árabe, asegurando que es judío y defendiendo que no ocurrió a la vez que veía a Bertín.

Lo más sorprendente de la entrevista se desvelaba al hablar de cómo le habría gustado salir del hospital tras haber dado a luz. Confesaba que hubiera sido un sueño el haber salido con el bebé en brazos y acompañada de Bertín Osborne. Después de las tensiones vividas y a pesar de asegurar que "ni si quiera se ha preocupado de cómo fue el parto", se emocionaba al reconocerle que no puede odiarle porque le ha dado el amor de su vida, refiriéndose a su hijo.

A la espera de conocer los resultados de la prueba de ADN, comentaba que ya será su entorno o el de Bertín Osborne el que desvele dichos resultados. Al preguntarle si cambiará los apellidos de su hijo, respondía que "lo primero es lo primero y luego ya tendremos que ponernos de acuerdo". Sin duda alguna, todavía quedan varios capítulos de esta historia por conocer, así que tendremos que estar atentos de las nuevas entregas.

