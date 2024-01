Estores a medida de todo tipo de necesidades y preferencias.

Los estores a medida de comprogar son una tendencia de decoración. La razón de su popularidad se encuentra en la gran cantidad de ventajas que ofrece y que a continuación vas a poder conocer para tomar las mejores decisiones a la hora de integrarlos en tu hogar o espacio de trabajo.

Ventajas de los estores a medida frente a los tradicionales

Una de las grandes ventajas de los estores a medida es que ya no vas a tener que preocuparte más por cómo elegir su tamaño y encajarlo en tus necesidades. El proceso se da al revés: simplemente tendrás que medir tus necesidades y comunicarlas a tu proveedor de confianza. Si buscas una referencia segura, comprogar está especializada en la venta de estores a medida online.

A continuación tienes otros de los beneficios más destacados de los estores a medida:

Múltiples y originales usos

Los estores tradicionales están hechos en base a las medidas estándar que suelen tener las ventanas y puertas de terrazas o patios. Los estores a medida, como el nombre indica, pueden tener las dimensiones que quieras, lo que implica que también podrás utilizarlos para diseñar espacios altamente creativos. Por ejemplo, si tienes una claraboya en casa, puedes colocar un estor a medida en ella para que parezca una ventana y darle un look diferente al espacio.

Personalización al detalle

Uno de los beneficios más notables de apostar por estores a medida es el alto grado de personalización que ofrecen. En este sentido, podemos escoger mucho más que las medidas perfectas, también el tipo de tela, modelo, sistema de funcionamiento, en qué lado preferimos tener ubicado el accionamiento, etc. Si te preocupa cómo tomar las medidas de tu estor correctamente aquí tienes una guía.

Ajuste perfecto a tus preferencias

Con los estores convencionales no hay mucho margen de juego. Es necesario seleccionar el que mejor encaje con las medidas de la ventana o la puerta. Sin embargo, con los estores a medida puedes usar tu creatividad para diseñar la caída perfecta o el tamaño ideal para el resultado que quieres conseguir, de manera que se adaptan muy bien a todo tipo de preferencias personales.

Se colocan fácilmente

Otro de los aspectos más destacados de los estores a medida es que se colocan de forma muy sencilla. La evolución que suponen este tipo de estores no está limitada únicamente a la elección del tamaño idóneo, sino que también la podemos ver aplicada en la forma de instalación, más rápida y simple, de manera que no será necesario acudir a un profesional para colocarlas si no queremos.

Tipos de estores a medida para el hogar

Además de las ventajas que suponen los estores a medida, existen distintos tipos que podemos seleccionar dependiendo de dónde queramos utilizarlo y la funcionalidad que esperamos que ofrezca.

Screen

Se trata de un estor que permite el paso de la luz natural filtrando la radiación solar, por lo que disminuye el calor que entra en la estancia. Ofrecen privacidad ya que impiden que se vea el interior desde fuera. Además, son resistentes y duraderos fáciles de instalar y también de mantener. Se pueden usar en salones, cocinas u oficinas, entre otros espacios.

traslúcidos

Los traslúcidos a medida dejan pasar más luz natural que los Screen siendo esta su principal diferencia. Dentro de los estores traslúcidos se puede elegir el grado de opacidad para lograr el resultado perfecto. Pueden ser usados en salones, oficinas o dormitorios, en función de las necesidades a cubrir.

opacos

Los opacos se pueden utilizar en cualquier parte del hogar donde se desee mantener el mayor grado de oscuridad en la estancia. Por esto, puede resultar útil en dormitorios o salas de proyección donde el paso de la luz afecta a la imagen. Son muy demandadas en oficinas tanto comerciales como despachos en casa.

día y noche

Los día y noche a medida están fabricados con dos capas de tejido: una opaca y la otra transparente que son independientes. Su funcionamiento es bastante sencillo: jugando con las dos bandas logramos el grado óptimo de iluminación en el interior. Son ideales para dormitorios, estancias con mucha luz natural, cuando se desea mantener la privacidad y la opción de crear distintos ambientes en función de las necesidades.

motorizados

Los motorizados son la última tendencia en soluciones para controlar la iluminación exterior en espacios interiores. Son cómodos, precisos y seguros, por lo que cada vez más personas apuestan por ellos. Integran todas las ventajas de los estores y añaden una más: la posibilidad de utilizarlo de forma remota, mediante un sistema de domótica o un simple botón de accionamiento.

Preguntas frecuentes

¿Te has hecho o te ha surgido alguna de estas preguntas? Aquí tienes una respuesta simple y rápida a las dudas más frecuentes de las personas que buscan estores para integrar en el hogar o espacios de trabajo.

¿Cuánto tiene que sobresalir un estor de la ventana?

Para garantizar una buena cobertura de la ventana o puerta donde se quiere colocar el estor se utiliza una medida de 10 cm en total estándar. Sin embargo, los estores a medida permiten hacer juegos personalizados por lo que dependerá enteramente de las necesidades de cada caso.

¿Qué estor deja pasar más luz?

Los translúcidos son los que dejan pasar más luz al interior. El aspecto más delicado de ellos es la privacidad, por lo que habrá que escoger la tela o el material más idóneo para esta tarea.

¿Cuál es la mejor tela para estores?

Si te preguntas qué tela es mejor para estores, la respuesta dependerá de tus preferencias. Por ejemplo, los de poliéster son más resistentes que los de algodón o lino. También su aspecto estético es distinto, por lo que requiere que revises bien las necesidades en cada espacio para elegir el tipo de estor perfecto.

¿Cómo elegir el tamaño de los estores?

Para elegir la medida de un estor solo debemos medir la ventana o puerta y añadirle los centímetros en horizontal y/o vertical que se requieran para crear el efecto deseado.

Recuerda, sobre todo, elegir un proveedor de confianza para comprar tus estores y comunicarle todas tus dudas antes de elegir para que el acierto sea total.

