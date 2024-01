Investigan en Coín la muerte de una mujer tras un retraso de horas en una ambulancia

Un juzgado de instrucción de Coín ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentada por el marido de una mujer fallecida el pasado septiembre tras esperar más de cuatro horas a que llegara una segunda ambulancia y después de que los médicos de la primera le dijeran que no era nada grave.



Según la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, el día de los hechos el marido estaba por cuestiones laborales en Barcelona pero fue informado por la mujer que la cuidaba de que no se encontraba bien y que había llamado a una ambulancia.



Cuando llegó, sobre las 12.00 horas, el médico le dijo que "no era nada grave, que podía ser una gastroenteritis" y que tomara suero, según la denuncia, pero los vecinos que estaban en la vivienda estaban "alarmados y se iban dando cuenta de la gravedad de la situación".



Debido a ello, volvieron a llamar varias veces al servicio de emergencias para que "se llevaran a la mujer a un hospital y que fuera atendida en condiciones", pero le dijeron que no podían trasladarla y que "estuvieran tranquilos, que no era nada grave".



A las 16.00 horas los servicios de emergencias se presentaron con una UVI móvil y a las 16.30 horas el hombre recibió una llamada de la Guardia Civil y le comunicaron el fallecimiento de la mujer.



El marido de la fallecida ha ratificado la denuncia ante el juzgado, ya que en un primer momento la presentó ante la Guardia Civil, según ha asegurado a EFE el letrado Francisco Damián Vázquez, de la Asociación El Defensor del Paciente, que se ha personado como acusación particular en representación de la familia.

