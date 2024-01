TINTA Y SANGRE. BATALLAS ESCRITAS en el Monasterio de la Victoria

El Monasterio de la Victoria acogerá hoy miércoles, día 3 de enero de 2024, el espectáculo “Tinta y sangre. Batallas escritas”, un evento de rap que comenzará a las 17:00 horas (apertura de puertas a las 16:30) y finalizará en torno a las 21:00 horas.

El acto, de entrada libre, lo organiza un grupo de jóvenes con la colaboración de la Concejalía y constituye el primer cartel de batallas escritas que se lleva a cabo en la provincia.

Los asistentes podrán disfrutar de las batallas de Didache vs Goyo, Blosky vs Yeray, Daser vs Junnior, Saxa vs Wave Kid, Guber vs Layto y Xlmen vs Broker. La actividad incluirá también la actuación de Seth Gramzzy en el descanso.

La iniciativa contará con cantantes portuenses y procedentes de otras localidades de la provincia, Madrid y Málaga, y que servirá para un espléndido estreno de año a los aficionados a este tipo de música e incluirá sorteos de regalos para el público gracias al patrocinio de Larga, 74 y Fox Racing.

“Tinta y sangre. Batallas escritas” espera una gran afluencia de público dada la calidad de los cantantes y el interés que el rap despierta en esta zona.

A comenzar el año rapeando en El Puerto de Santa María.

