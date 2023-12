Alba Carrillo desvela su secreto mejor guardado, ¡está enamorada de nuevo!

A punto de finalizar 2023, Alba Carrillo ha hecho balance de este año y ha compartido con sus seguidores de Instagram los momentos, personas y vivencias que han marcado sus últimos 365 días. Con un vídeo con su voz en off ejerciendo de narradora, la modelo ha confesado lo más importante que le ha pasado tanto a nivel personal como profesional.

Tras su polémico adiós a Mediaset, la ex de Feliciano López se ha mostrado feliz por todo lo bueno que le ha traído 2023 en el terreno laboral. Su fichaje por TVE -será concursante de la próxima edición de 'Bake off' junto a rostros conocidos como Rocío Carrasco o Terelu Campos-, la puesta en marcha de su propio podcast, 'El salón de té', y la publicación de su primer libro (que no será el único como ha desvelado) han sido tres de sus grandes triunfos.

En lo personal Alba ha destacado sus viajes en familia -ha visitado Marruecos con sus padres y su hijo Lucas- y sus buenos momentos con amigos, además de otros acontecimientos familiares como una comunión o el nacimiento de su sobrino y ahijado.

Pero si algo ha llamado la atención es que justo al final de su resumen del año ha presentado, en sus propias palabras, al hombre que la "vuelve loca", Álex, con una imagen de ambos en actitud cómplice. Una manera única de confesar que termina el año enamorada.

Y, ¿quién es su nuevo amor? Su nombre es Alejandro Coves y es un atractivo empresario de ojos claros que posee -junto a varios socios- una marca llamada Rootless, de la que casualmente también es socio el actor Miguel Ángel Silvestre. Sin duda, la guinda soñada para Alba en este año tan especial en el que, es innegable, se ha reiventado totalmente y ha dado un giro a su vida.

