Los gaditanos Lérica estarán en el Benidorm Fest 2024

Los gaditanos Lérica estarán en el Benidorm Fest de 2024.

Lérica - Astronauta (Videoclip oficial) Benidorm Fest 2024.

¡Arranca el Benidorm Fest 2024! RTVE Play y la web oficial del Benidorm Fest han estrenado las 16 canciones que participan.

La preselección española tendrá lugar entre el 30 de enero y el 3 de febrero.

Del certamen alicantino saldrá el representante de España en la 68ª edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará en mayo del próximo año en Malmö (Suecia).

La tercera edición del Benidorm Fest presenta una rica amalgama de géneros musicales, abarcando un total de 16 temas que van desde el rock, indie, bolero y urbano, hasta los estilos más populares como latinos y pop. La diversidad musical está asegurada con esta variada selección.

Además, entre las canciones participantes, se incluyen varias composiciones en catalán, una de las lenguas cooficiales del estado, añadiendo un toque de diversidad lingüística al certamen.

"Brillos Platino" de Almácor; "Sé Quién Soy" de Angy Fernández; "BESO EN LA MAÑANA" de Dellacruz; "Caliente" de Jorge González; "Astronauta" de Lérica; "Me vas a ver" de Mantra; "Remitente" de María Peláe; "amor de verano" de MARLENA; "Bla Bla Bla" de Miss Cafeina; "ZORRA" de Nebulossa; "Te Echo De -" de Noan; "Prisionero" de Quique Niza; "El Temps" de Roger Padrós; "HERE TO STAY" de Sofía Coll; "Dos Extraños (Cuarteto de Cuerda)" de st. Pedro; y "No se me olvida" de Yoly Saa, son los temas que participan en la tercera edición del Benidorm Fest. ¡Escucha las 16 canciones aquí!

LÉRICA, es sin duda una de las recelaciones del momento. Sus redes suman ya más de 800.000 seguidores activos y sus logros y éxitos no dejan de ir en aumento.

Todo comenzaba con “Un Traguito”, sencillo que llegó a conseguir el disco de oro en España y más de 21.000.000 de visualizaciones en YouTube. Después llegaba “De Tranquilote”, una canción en colaboración con el artista canario Danny romero que ha sido certificada como Triple Platino en nuestro País.

“Fuera De Mi Mente” disco de Platino en España, junto al conocidísimo artista internacional JUAN MAGAN y “Pegamos Tela”, (junto con Abraham Mateo y Omar montes) fueron los siguientes éxitos, también certificados como disco de platino en nuestro país, que han llevado a Lérica a ser el dúo de artistas más escuchados en nuestro país.

